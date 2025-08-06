Россия получила передышку: в Сенате рассказали, почему Путин может продолжать войну

Демократы обнародовали новый доклад

Пренебрежение к санкциям времен администрации Джо Байдена после прихода ко власти Дональда Трампа позволили России вернуть боеспособность армии и продлить войну против Украины. По крайней мере так считают сенаторы Демократической партии.

Об этом говорится в новом докладе, обнародованном в Сенате перед истечением крайнего срока, установленного Трампом для России. В нем утверждается, что нынешняя администрация неспособна усилить санкции, которые были введены за три года полномасштабного вторжения в Украину и это подрывает любые попытки США давить на Владимира Путина в будущем.

Согласно данным Washington Post, демократы сейчас пытаются заставить Трампа выполнить свое обещание о пошлинах для торговых партнеров России. Хотя американский президент расценивает себя как миротворца, однако его оппоненты считают, что попытками вести переговоры с Россией, он потерял решающие рычаги давления на Путина.

"Если Трамп серьезно намерен прекратить войну на Украине, ему следует начать использовать уже имеющиеся у него инструменты", — считает сенатор Элизабет Уоррен.

Такое же мнение разделяет ее коллега Джинн Шейхин, которая отметила, что обещание главы Белого дома является "долгожданным шагом", но добавила, что многое было упущено.

"Каждый месяц, который он провел у власти бездействуя, укреплял позиции Путина, ослаблял наши и подрывал собственные усилия Украины по прекращению войны", — скзаала Шейхин.

Ожидаемо, что республиканцы не поддержали доклад, хотя проукраинские сенаторы и выступили в поддержку ужесточения санкций против России и пошлин против китайских предприятий.

Демократы отмечают, что с февраля 2022 года и по январь 2025 года администрация Байдена ввела более 140 новых санкций, чтобы вовремя прикрывать лазейки, которые находила Россия. Но за шесть месяцев руководства Трампа, не было введено ни одной.

Как сообщалось ранее, представитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву 6 августа, где должен провести встречу с руководством Кремля. Президент США говорил, что по итогу этих переговоров примет решение о введении пошлин против партнеров России.