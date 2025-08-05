Путин готов к частичному прекращению огня — Bloomberg

В России пока официального заявления не делали

Владимир Путин готов пойти на перемирие в воздухе и согласиться прекратить обстрелы. Однако он не станет соглашаться на полное прекращение боевых действий.

Об этом сообщил Bloomberg, со ссылкой на свои источники. Отмечается, что Россия готова отказаться от ударов дальнобойным оружием, включая дроны и ракеты, если Украина тоже готова подписаться под этим предложением.

Источники издания отмечают, что в Москве не готовы согласиться на полное прекращение огня, поскольку оккупационная армия все еще может продвигаться на земле. Также там не готовы пересмотреть цели своей военной кампании.

В настоящее время неясно, будет ли предложение включать в себя положения, которые в Украине или на Западе воспримут как неприемлемые. Это не исключается, так как Кремль часто использовал эту тактику для своих пропагандистских целей.

Соответствующая информация появилась незадолго до визита представителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву. Ожидается, что его визит начнется уже в среду, 6 августа.

На фоне угроз Трампа ввести высокие пошлины против торговых партнеров России, Кремлю надо пойти на уступки, чтобы смягчить последствия этих санкций.

"Трампу нужен своего рода "подарок", уступка от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подарком", — объяснил близкий к кремлю политолог Сергей Марков.

Стоит отметить, что Украина и США достигли соглашения о введении 30-дневного прекращения огня по всей линии фронта, однако Россия подписывать документ отказалась. Вместо этого Путин пару раз пытался вводить какие-то свои 72-часовые режимы прекращения огня, которые оккупационная армия соблюдать все равно не стала.

Наибольшим успехом дипломатии было достижения в марте 2025 года 30-дневного соглашения на прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры и введения морского перемирия.

Как сообщалось ранее, в последние недели Украина усилила удары по российским объектам нефтяной промышленности. Например, 2 августа была полностью остановлена работа Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области.