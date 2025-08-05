Россия хочет захватить не только Покровск. Какие еще города Донбасса в списке фантазий Путина

Тактика захватчиков остается прежней

Россияне концентрируют основные усилия в районе Покровска, пытаясь окружить город. Однако на нем оккупанты останавливаться не намерены.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, давление на Покровск это часть усилий по захвату всей Донецкой области.

"Мы говорим о Покровске как важном оборонном узле нашей линии боевого столкновения. И сегодня враг сосредоточил там самые большие усилия, как в материальном плане — техника, вооружение — так и личном составе. Действует тактика неизменная по всему фронту – это тактика малых групп", — сказал Братчук.

Помимо стремления взять Покровск в оцепление, у россиян есть желание занять и другие города Донецкой области. В их числе Константиновка, Мирноград, Доброполье, а в более отдаленной перспективе — Славянск и Краматорск.

Параллельно с этим россияне пытаются выйти к Купянску (Харьковская область), а для этого пытается прорваться на Лиманском направлении и захватить Лиман.

Братчук подчеркнул, что нынешняя главная цель захватчиков сводится к установлению контроля над всей Донецкой областью.

Как сообщалось ранее, по оценкам военных, сейчас под Покровском находится 110-тысячная группировка россиян, которая медленно пытается окружить город и атаковать его с трех сторон.

Военный аналитик Иван Ступак ранее говорил, что Покровск уже взят в полукольцо, но пока ВСУ хватает пространства для снабжения города всем необходимым для обороны.