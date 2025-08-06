Все решится очень скоро: Трамп рассказал, от чего будут зависеть пошлины против России

Судьба новых пошлин против России и ее партнеров зависит от итога встречи 6 августа

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о том, что его представитель Стив Уиткофф отправился в Москву. По его словам, встреча с россиянами состоится уже 6 августа.

Об этом он рассказал во время брифинга для журналистов в Белом доме. Трамп отметил, что в зависимости от результатов этой встречи будет решен вопрос о введении новых тарифов против России и стран, которые ей помогают.

"У нас завтра будет встреча с Россией. Посмотрим, что будет", — сказал он.

При этом американский президент добавил, что США тяжело работают над тем, чтобы завершить войну России против Украины. При этом он похвастался, что за считанные дни смог завершить несколько войн, включая столкновение между Индией и Пакистаном, однако вторжение российское вторжение урегулировать оказалось сложнее всего.

Как сообщалось ранее, в августе в Вашингтоне сообщили, что первой пошлины получит Индия за то, что покупает российскую нефть и тем самым финансирует агрессию против Украины. Это может очень скоро привести к тому, что стране придется столкнуться с масштабными вторичными санкциями со стороны США.

Стоит отметить, что рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ранее рассказал "Телеграфу", что украинцам не стоит питать особых надежд на то, что пошлины Трампа как-то смогут повлиять на решение Путина продолжать войну.