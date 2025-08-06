Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько пояснив, як Росія затягуватиме війну та в чому небезпека для України

Блумберг пише, що один із варіантів затягування часу з боку Кремля – це пропозиція встановити повітряне перемир’я. Те, про що я писав 9 липня. Цими днями це підсвітив Лукашенко.

Ці ходи Москви були передбачуваними, у Вашингтоні напевно даний варіант аналізували. І момент такий, що ймовірність згоди Трампа на цю пропозицію – вища за нульову.

Тому що Трампу потрібні якісь результати його гучних загроз. Через що у форматі "як перший крок" до всеосяжної зупинки війни ідею можуть ухвалити. Але залежатиме це від динаміки з Індією та на інших майданчиках. Якщо там будуть зрушення, США можуть продавлювати жорсткіше і не вживуть часткових заходів.

Сьогодні до Москви прибув радник прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з нацбезпеки Аджит Довал. Тема – нафта. Саме напередодні приїзду Віткофа…

Як очевидні ігри в затягування і часткові перемир’я, так очевидний тривожний момент.

Відверто розігрівається сценарій розриву України через внутрішньополітичні процеси.

Якщо це не вдасться подолати, восени нам взагалі буде неважливо, що там з Індією, Китаєм та ін.

Джерело: пост Копитько у Facebook