Кремль придумав як затягувати час, але для України є ще один тривожний момент - Олексій Копитько
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Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько пояснив, як Росія затягуватиме війну та в чому небезпека для України
Блумберг пише, що один із варіантів затягування часу з боку Кремля – це пропозиція встановити повітряне перемир’я. Те, про що я писав 9 липня. Цими днями це підсвітив Лукашенко.
Ці ходи Москви були передбачуваними, у Вашингтоні напевно даний варіант аналізували. І момент такий, що ймовірність згоди Трампа на цю пропозицію – вища за нульову.
Тому що Трампу потрібні якісь результати його гучних загроз. Через що у форматі "як перший крок" до всеосяжної зупинки війни ідею можуть ухвалити. Але залежатиме це від динаміки з Індією та на інших майданчиках. Якщо там будуть зрушення, США можуть продавлювати жорсткіше і не вживуть часткових заходів.
Сьогодні до Москви прибув радник прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді з нацбезпеки Аджит Довал. Тема – нафта. Саме напередодні приїзду Віткофа…
Як очевидні ігри в затягування і часткові перемир’я, так очевидний тривожний момент.
Відверто розігрівається сценарій розриву України через внутрішньополітичні процеси.
Якщо це не вдасться подолати, восени нам взагалі буде неважливо, що там з Індією, Китаєм та ін.
Джерело: пост Копитько у Facebook
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