Война наносит все более серьезные потери украинскому бизнесу – от повреждения имущества до вынужденной релокации или полного закрытия компаний. Сегодня в Украине действует реестр ущерба и формируется законодательная база для компенсаций, однако механизм выплат юридическим лицам еще не наработан. Евгений Макеев, внешний советник по NPL адвокатского объединения Investment LawyerGroup объясняет, какие шаги должны сделать владельцы компаний уже сейчас, чтобы подготовиться к получению компенсации, сохранить активы и минимизировать риски окончательной ликвидации бизнеса

После 24 февраля 2022 г. государство Украина начало воплощать меры, направленные на обеспечение компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество в результате вооруженной агрессии российской федерации. Но, к сожалению, в настоящее время реализуется механизм получения средств за поврежденное или разрушенное жилье только для физических лиц – собственников жилья. Этого удалось достичь благодаря Закону №2923-IX "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией российской федерации против Украины, и Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины", который был принят практически через год после начала полномасштабного вторжения — 23 января 2023 года.

Для юридических лиц, являющихся собственниками недвижимого имущества, даже если это жилая недвижимость, механизм компенсации ущерба государство Украина до сих пор не реализовало.

Однако этот вопрос не стоит на месте. Еще в марте 2025 года группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №13136, которым предлагает внести изменения в действующий Закон №2923-IX и предоставить возможность получать компенсацию за поврежденное и разрушенное имущество юридическим лицам. В частности, депутаты предлагают компенсировать ущерб за жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах. Вопрос компенсации за другое принадлежащее компаниям недвижимое имущество сегодня находится на стадии обсуждения.

Подготовительные действия

Однако для того, чтобы получить будущую компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество юрлицо должно уже сегодня обеспечить себя доказательствами наличия у него такого имущества.

Что для этого нужно? Прежде всего собрать копии всех документов, подтверждающих право собственности компании на недвижимое или движимое имущество; первичные документы; карточки учета основных средств; балансовую стоимость и т.п. Кроме того, необходимо осуществить фото- и видео-фиксацию имущества.

Напомним, со 2 апреля 2024 года в Украине начал действовать реестр убытков (RD4U). А с 15 мая 2025 года юридические лица могут подавать заявления по категории "А3.2 "Повреждение или уничтожение нежилого имущества". Подать заявление по этой категории можно через портал "Действие" с использованием ЭЦП.

Механизм подачи заявления в RD4U сводится к ответу на вопросы и заполнения соответствующих ячеек, в которые необходимо ввести идентификационные данные, как ЕГРПОУ, регистрационный номер объекта недвижимого имущества, кадастровый номер земельного участка, фото поврежденного или уничтоженного имущества и т.д. Более подробную информацию можно узнать на сайте.

В то же время подчеркну, что подача заявления в RD4U юридическим лицом не предоставляет ему автоматического права на выплату компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Это заявление только свидетельствует о праве компании в будущем надеяться на получение такой компенсации в случае принятия Украиной соответствующего законодательства и выделения на это средств из государственного бюджета.

В большинстве случаев повреждение или уничтожение имущества компании происходит во время ракетной атаки, что приводит к пожару на объекте. В таком случае юрлицо может также получить копию Акта о пожаре, где фактически будут отражены данные, установленные по результатам осмотра места пожара. В частности, будет приведен опрос собственника (пользователя) и/или балансодержателя объекта пожара, очевидцев и т.д. Один экземпляр такого Акта подается в соответствующее подразделение Национальной полиции для возбуждения уголовного преступления.

Кроме того, компания может самостоятельно обратиться в Национальную полицию с заявлением о совершении уголовного преступления по ст. 194 УК Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) для фиксации события повреждения или уничтожения имущества, если у него нет другой возможности зафиксировать ущерб, нанесенный этому имуществу.

Также нужно позаботиться о получении оценки размера убытков у субъекта оценочной деятельности, которая будет выполнена в соответствии с Методикой определения ущерба и объема ущерба, причиненного предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности вследствие уничтожения и повреждения их имущества в связи с вооруженной агрессией российской федерации, а также упущенной выгоды утверждена Приказом Министерства экономики Украины и Фонда государственного имущества Украины от 18 октября 2022 под №3904/1223.

После проведения подготовительных действий компании необходимо принять решение о своих дальнейших действиях – ждать компенсации от государства или обратиться в суд с иском о взыскании убытков.

Компенсация расходов на релокацию

Если же предприятия еще не пострадали или частично пострадали, их владельцы могут провести релокацию производств в более или менее безопасные регионы. Напомню, программа релокации бизнеса реализуется на территории Украины с 2022 года и позволяет переместить производственные мощности в следующие области: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Житомирская, Одесская и Киевская.

По данным сервиса "Опендатабот", только в 2025 году в Украине уже было зафиксировано 8345 переездов бизнеса между регионами. В общей сложности релокацию осуществили 7 988 компаний, причем некоторые из них переезжали несколько раз.

Перемещение бизнеса может производиться как самостоятельно, так и силами акционерных обществ "Укрзализныця" и "Укрпочта". Для этого, как указано на сайте Минэкономики, нужно обратиться с письменным запросом в министерство.

Но хочу обратить внимание, что кроме государственной поддержки, существуют также региональные и международные программы поддержки релокированных предприятий. Например, Львовский городской совет предоставляет ваучер размером до 300 тыс. грн на покрытие расходов по аренде недвижимого имущества, компенсацию коммунальных услуг, а также расходов на перемещение, монтаж и ремонт оборудования компаниям, которые будут релоцированы на территорию Львовской городской территориальной громады.

Также действует аналогичная программа от ЕБРР на сумму до 30 тыс. евро, которая покрывает расходы, не возмещенные другими источниками, в частности: транспортировка оборудования, сырья и готовой продукции, упаковка, демонтаж, настройка, ремонт, аренда и приобретение оборудования, инженерные или ремонтно-строительные работы в складских и производственных помещениях.

Итак, перед релокацией или уже после перемещения производства компаниям следует обратиться в органы местного самоуправления и международные организации с запросом на получение информации о компенсации затрат для релокированных компаний.

Закрытие бизнеса

Наверное, одно из самых трудных решений, которое может принять владелец компании, после повреждения или уничтожения имущества в результате военных действий – это закрытие бизнеса в целом. Но перед тем как принять такое решение окончательно я советую:

провести инвентаризацию имущества для определения активов, подлежащих или не подлежащих восстановлению, обратиться к адвокату для получения консультаций по процедуре ликвидации бизнеса, а также сообщить всем кредиторам о возможности или невозможности реструктуризации долгов. Также стоит позаботиться о работниках. В частности, украинское законодательство предусматривает процедуру увольнения в связи с ликвидацией компании, а также гарантии выплаты компенсаций. Также я очень советую оценить альтернативы, ведь иногда вместо ликвидации целесообразнее рассмотреть варианты слияния, продаж или передачи бизнеса инвестору.

Именно такой многоэтапный подход позволяет владельцу принять окончательное решение по судьбе его бизнеса не на эмоциях, а с учетом юридических и финансовых последствий.

В общем, сегодня уже все понимают, что повреждение или уничтожение имущества компании из-за обстрелов является серьезным вызовом. Но с правильным планом действий юридическое лицо может получить компенсацию и возобновить бизнес. Главное – подготовить документы, правильно их юридически оформить и стратегически планировать свои действия. Именно это в дальнейшем станет решающим фактором в том, будет ли бизнес шанс на восстановление после войны или прекратит свое существование.