Полной компенсации не ждите. Можно ли возместить стоимость авто, пострадавшего в результате войны

Машину разбило российской ракетой или шахедом — отдаст ли страховка деньги

Автомобили украинцев ежедневно оказываются под угрозой повреждения или уничтожения из-за российских атак. Ракеты, дроны-камикадзе и артиллерийские обстрелы могут в считанные секунды превратить транспортное средство в кучу металлолома.

На фоне регулярных атак "Телеграф" выяснил, компенсируют ли владельцам авто расходы, связанные с последствиями ударов оккупантов.

Что говорят страховщики

В компании UNIQA нам объяснили, что наличие покрытия от военных действий зависит от конкретного договора и года выпуска автомобиля. Есть полисы, которые включают такие риски, а есть те, в которых подобные функции отсутствуют. При этом страховщики могут отказать в страховании машин старше 15 лет.

Представители ПЗУ рассказали, что страховка от последствий боевых действий может входить даже в обычную страховку. Однако в таком случае выплата составит максимум 12% страховой суммы, но не более 200 тысяч гривен.

Альтернативой является полный договор КАСКО по военным рискам. Годовой платеж составляет 1,3% страховой суммы, но точная сумма зависит от года выпуска авто, износа и франшизы. Франшиза – это часть ущерба, которую владелец покрывает самостоятельно. Если в договоре предусмотрена франшиза, например 5% или 2000 гривен, то выплачивают всю сумму без учета этого остатка.

Реальные суммы компенсаций

При качественном договоре можно получить почти всю рыночную стоимость автомобиля в случае его полного уничтожения. Однако из суммы выплаты вычитают франшизу, размер которой обсуждается заранее при заключении договора.

А что делать, если страховка не покрывает военные риски?

Если страховой полис не покрывает военных рисков, владельцы поврежденного транспорта вынуждены искать альтернативные способы вернуть часть средств. Чаще всего такие автомобили продают на вторичном рынке.

В зависимости от степени повреждения машину реализуют на запчасти или для последующего восстановления. Однако цены на такой транспорт обычно значительно ниже рыночной стоимости.

Вот, к примеру, владелец продает собственное авто Ford Fusion 2019 за 8500 долларов. Пробег авто относительно небольшой — за 180 тысяч километров. Однако есть нюанс – машина сильно повреждена практически со всех сторон. "Автомобиль был припаркован возле здания, в которое попал шахед. Взрывной волной был поврежден кузов. Авто на ходу, никаких проблем по ходовой и двигателю коробке нет", — утверждает владелец.

Продается автомобиль по цене, значительно ниже рыночной, практически на 50%, потому что стоимость такой машины даже после незначительного ДТП достигает 12-19 тысяч долларов.

Ранее Телеграф также писал, где в Украине можно купить авто за 4000 долларов. Дешевые "японцы" с надежными двигателями есть на рынке Украины.