Журналистка "Телеграфа" Галина Михайлова об ударном дроне Artemis ALM-20 от Auterion, его технических возможностях и прелестях искусственного интеллекта.

Auterion создали ничего "нью-шахед" Artemis ALM-20 со встроенным искусственным интеллектом, дальностью до 1 600 км и полезной нагрузкой до 40 кг.

Если коротко – в аппарате стоит специальный компьютер (Auterion Skynode N) и система визуальной навигации от Auterion. Встроенный компьютер может обрабатывать видеопоток от моделей компьютерного зрения прямо на борту (чтобы не зависеть от пилота или излишней облачности). Это позволит распознавать объекты, следить за движущимися целями, отсеивать ложные срабатывания. Потенциально, но не возьмусь утверждать – стримить видео и телеметрию.

Система визуальной навигации позволяет летать и находить цели, даже если спутниковая навигация (GPS) заглушена или недоступна. Чтобы сопротивляться РЭБ россиян, в дрон встроена система конечной наводки (терминальное управление), которая помогает поразить конкретную цель с высокой точностью.

Собирать дроны в США, Германии и Украине. Это не очередная вундерваффе, а хорошая "рабочая лошадка" для зажигательных ударов по вражеской энергетике.

Источник: Facebook