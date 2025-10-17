Журналістка "Телеграфу" Галина Михайлова про ударний дрон Artemis ALM-20 від Auterion, його технічні можливості та принади штучного інтелекту.

Auterion створили нічогенький "н'ю-шахед" Artemis ALM-20 із вбудованим штучним інтелектом, дальністю до 1 600 км та корисним навантаженням до 40 кг.

Якщо коротко — в апараті стоїть спеціальний комп’ютер (Auterion Skynode N) і система візуальної навігації від Auterion. Вбудований комп'ютер може обробляти відеопотік від моделей комп’ютерного зору прямо на борту (щоб не залежати від пілота або зайвої хмарності). Це дозволить розпізнавати об’єкти, слідкувати за рухомими цілями, відсіювати хибні спрацьовування. Потенційно, але не візьмусь стверджувати — стрімити відео й телеметрію.

Система візуальної навігації дає змогу літати і знаходити цілі навіть коли супутникова навігація (GPS) заглушена або недоступна. Щоб опиратися РЕБ росіян, в дрон вбудована система кінцевого наведення (термінальне керування), яка допомагає вразити конкретну ціль з високою точністю.

Збиратимуть дрони у США, Німеччині та Україні. Це не чергова вундерваффе, а гарна "робоча конячка" для запальних ударів по ворожій енергетиці.

Джерело: Facebook