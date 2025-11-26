Украинский эксперт, аналитик и общественный деятель полагает, что утечка разговоров — это политический ход

"Плёнки Ушакова".

Слив явно российский, тут без вариантов. В очередной раз надо подчеркнуть нездоровую тягу глобального большевистского медиа Блумберг к участию в российских операциях.

Что касается содержания – ничего шокирующего или крамольного ни один из участников не говорит. Даже Трамп подтвердил – Уиткофф делает свою работу. За закрытыми дверями и не такое можно услышать ради достижения цели. Поэтому, двери и закрывают, чтоб не тревожить впечатлительную публику. Значит, важен сам факт слива.

На поверхности — две гипотезы.

Первая. Смотрим на лобовой контекст.

Месяц назад после разговора Рубио с Лавровым была сорвана встреча в Будапеште. После чего в США кабанчиком метнулся Дмитриев. Это породило несколько сюжетов.

С одной стороны, кампанию "Акела промахнулся" в адрес Лаврова, который уже не торт. Лавров мягко оправдывался: чётко выполнял приказы.

С другой стороны, противоречивые оценки поездки Дмитриева. Кто-то в России его нахваливал, кто-то высмеивал.

Слив телефонных разговоров наигрывает на версию, что Дмитриев – красавчик, так замечательно всё запаковал с американцами. Более того – формально ставит под удар Ушакова, поскольку слушали явно его.

Таким образом, за короткое время сразу два члена клуба злых дедушек, причём – оба отвечающие у Путина за международку, оказались в неких порочащих обстоятельствах. Один дедушка нагрубил Рубио, второй проявил излишнюю осторожность, якобы не поверил в готовность Виктоффа сыграть на стороне РФ. Мол, оба теряют хватку. И это всё на фоне дерзкого решалы Дмитриева.

Из чего должен последовать вывод, что Дмитриев их переиграл.

И эта версия была бы основной. Однако вчера Дмитриев назвал разговоры фейком, а сегодня Ушаков подтвердил их подлинность. Т.е., грубо выставил Дмитриева суетливым дурашкой. Лавров также дал несколько комментариев в стиле "кыш, мелюзга". На лицо некая творческая дискуссия, все аспекты которой нам не видны.

Со стороны выглядит, что Дмитриева откармливают на вырост как вождя новой либеральной "башни", некий аналог замены "сислибам" для большей устойчивости кремлёвской конструкции. Но если смотреть под другим углом – одновременно это чистой воды "Титаник", на котором злые дедушки позволяют собраться всем перебежчикам и нестойким элементам, чтобы их коллективно утопить, как в старые добрые КГБистские времена.

И вторая гипотеза, лобовее первой.

Путин тупо срывает переговоры. Он позволил Дмитриеву поиграть в дипломата, однако недооценил внутренний расклад в США и потребность Трампа что-то быстро прокачать.

Украина по ряду причин вошла в этот процесс, который остановился в шаге от предъявления Путину малоприемлемого для России документа. Путин согласиться на него (пока) не может. За что получит какое-то обострение со стороны США. Вот он и пытается генерировать скандалы, чтобы как минимум затормозить движение, а в идеале – сорвать переговоры чужими руками.

Ушаков де-факто это прямым текстом подтверждает: сливали (не) мы, с целью (не) сорвать переговоры…

Сегодня – завтра будет медиа-война, так что надо просто сортировать, кто и в какую корзинку какие ходы делает.

Источник: Facebook-страница Алексея Копытько.