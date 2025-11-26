Український експерт, аналітик та громадський діяч вважає, що витік розмов — це політичний хід

"Плівки Ушакова".

Злив явно російський, тут без варіантів. Вкотре треба підкреслити нездорову пристрасть глобального більшовицького медіа Блумберг до участі у російських операціях.

Щодо змісту – нічого шокуючого, чи крамольного, жоден з учасників не каже. Навіть Трамп підтвердив – Віткофф робить свою роботу. За зачиненими дверима і не таке можна почути задля досягнення мети. Тому двері й закривають, щоб не турбувати вразливу публіку. Значить, важливим є сам факт зливу.

На поверхні дві гіпотези.

Перший. Дивимося на лобовий контекст.

Місяць тому після розмови Рубіо з Лавровим було зірвано зустріч у Будапешті. Після чого в США кабанчиком метнувся Дмитрієв. Це породило кілька сюжетів.

З одного боку, кампанію "Акела промахнулся" на адресу Лаврова, який уже не торт. Лавров м’яко виправдовувався: чітко виконував накази.

З іншого боку, суперечливі оцінки поїздки Дмитрієва. Хтось у Росії його нахвалював, хтось висміював.

Злив телефонних розмов награє на версію, що Дмитрієв — красень, так чудово все запакував з американцями. Щобільше – формально ставить під удар Ушакова, оскільки слухали його явно.

Таким чином, за короткий час одразу два члени клубу злих дідусів, причому — обидва відповідають у Путіна за міжнародку, опинилися в якихось обставинах, що ганьблять. Один дідусь нагрубіянив Рубіо, другий виявив зайву обережність, нібито не повірив у готовність Віктоффа зіграти на боці РФ. Мовляв, обоє втрачають хватку. І це все на тлі зухвалого вирішували Дмитрієва.

З чого має бути висновок, що Дмитрієв їх переграв.

І ця версія була б основною. Однак учора Дмитрієв назвав розмови фейком, а сьогодні Ушаков підтвердив їхню справжність. Тобто, грубо виставив Дмитрієва метушливим дурнем. Лавров також дав кілька коментарів у стилі "киш, мелюзга". В наявності якась творча дискусія, всі аспекти якої нам не видно.

З боку виглядає, що Дмитрієва відгодовують на виріст як вождя нової ліберальної "вежі", аналог заміни "сислібам" для більшої стійкості кремлівської конструкції. Але якщо дивитися під іншим кутом – це водночас чистої води "Титанік", на якому злі дідусі дозволяють зібратися всім перебіжчикам і нестійким елементам, щоб їх колективно втопити, як у старі добрі КДБістські часи.

І друга гіпотеза, лобовіша за першу.

Путін тупо зриває переговори. Він дозволив Дмитрієву пограти в дипломата, проте недооцінив внутрішній розклад у США та потребу Трампа щось швидко прокачати.

Україна з низки причин увійшла до цього процесу, який зупинився за крок від пред’явлення Путіну малоприйнятного для Росії документа. Путін погодитись на нього (поки що) не може. За що отримає якесь загострення із боку США. Ось він і намагається генерувати скандали, щоби як мінімум загальмувати рух, а в ідеалі – зірвати переговори чужими руками.

Ушаков де-факто це прямим текстом підтверджує: зливали (не) ми, щоб (не) зірвати переговори…

Сьогодні – завтра буде медіа-війна, тому треба просто сортувати, хто і в який кошик які ходи робить.

Джерело: Facebook-сторінка Олексія Копитько.