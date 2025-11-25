Его не избежать? Политолог назвал самый болезненный вопрос мирного плана Трампа

Украина должна иметь оружие возмездия, говорит Александр Леонов

При обсуждении мирных планов – президента США Дональда Трампа и европейского – будут подняты три принципиальных вопроса, очень важные для Украины. И если два из них можно урегулировать путем договоренностей с нашими западными союзниками, то третий полностью зависит от агрессора.

Что нужно знать:

600 тысяч "штыков" — это армия мирного времени

Украина должна иметь дальнобойное оружие, способное поражать врага на 3000 км.

Украину заставляют обменивать свою территорию на свою же

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

— Что касается ограничения украинской армии, когда звучали цифры 600 тысяч, 800 тысяч — важный момент, что эти ограничения касаются только мирного времени. Украина не сможет держать настолько развернутую армию, но есть возможность держать часть кадрированной армии, чтобы автоматически в случае возобновления агрессии наполнить ее людьми, — говорит политический эксперт.

По его словам, есть механизмы, когда каждый резервист будет приписан к определенной воинской части и будет знать, куда ехать и что делать в случае новой агрессии.

— И с этой точки зрения важно будет и снятие ограничений для Украины на оружие. Например, ракеты средней дальности, то есть 2000-3000 км (хотя средней дальности – это до 5 000 км). Это позволит иметь оружие возмездия, если Украина накопит и баллистику, и крылатые ракеты, то это позволит нанести ответный удар по России, если возобновится агрессия, — подчеркнул исполнительный директор "Пенты".

По его мнению, при обсуждении мирных планов будет возникать множество вопросов и нюансов.

— Безусловно, самый болезненный вопрос, который сейчас будет звучать, — это т.н. "обмен территориями", потому что очевидно речь идет об обмене украинскими территориями, а не обмене территории между Россией и Украиной. И это действительно проблемный вопрос, хотя, к сожалению, многие говорят, что его не избежать и это один из принципиальных элементов, на котором будет настаивать Россия, подытожил Александр Леонов.

