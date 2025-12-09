Заслуженный юрист Украины Андрей Магера о том, что Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила реальную защиту. Это создает опасный прецедент и может подтолкнуть другие страны к созданию собственного ядерного оружия.

Выходит, что в 1994 году по Будапештскому меморандуму Украина отказывалась от ядерного оружия для того, чтобы в 2025 году Соединенные Штаты заставляли нас отказаться от территориальной целостности.

Хороший урок для тех государств, которые захотят отказаться от ядерного оружия или для тех, которые всегда планировали быть безъядерными, а теперь не верят ни в какие внешние гарантии и заверения.

Легализация аннексии путём вооруженной агрессии заведет мир в Третью мировую. Если так можно России, то почему этого нельзя всем остальным? В конце концов почему Буш-старший не договорился с иракским диктатором Саддамом Хусейном относительно Кувейта в 1992 году?

И, безусловно, администрация Трампа делает все возможное, чтобы вместо 8 ядерных государств в мире стало 28.

Источник: пост в Facebook