Ядерное оружие Украины – вовсе не фантастика: ученая о том, что для этого нужно

Есть уран и физики, но нет главного: "Телеграф" разбирался, что на самом деле мешает ядерной программе Украины

Когда Украина отказалась от своего ядерного арсенала, разговоры о его возможном возвращении или разработке периодически возникают в общественном пространстве. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину и обострения ситуации на Ближнем Востоке эти дискуссии стали особенно острыми.

В одном из недавних вечерних обращений Владимир Зеленский высказался против распространения ядерного оружия: его "в современном мире быть не должно" и одобрил "решительность президента Трампа". Следует отметить, что ранее в интервью известному британскому журналисту Пирсу Моргану Владимир Зеленский эмоционально призвал вернуть нам ядерное оружие и дать ракеты в таком количестве, чтобы Украина могла остановить Россию. Впрочем, идеи восстановления ядерного статуса нашего государства раздаются от авторитетных специалистов в Украине и не только. Так способна ли Украина в нынешних реалиях получить или создать собственное ядерное оружие, выяснял "Телеграф".

Как Украина может получить ядерное оружие снова

Есть два пути, как Украина может получить ядерное оружие снова — создать его на базе существующих возможностей или совместно с европейскими партнерами.

К примеру, основатель ракетно-космической отрасли Украины, академик и первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин в интервью "Би-Би-Си" допускал возможность создания ядерного оружия вместе с союзниками с ЕС. Герой Украины, человек, непосредственно причастный к созданию украинской государственности, считает, что Украине нужно вернуться к пересмотру Будапештского меморандума.

"Если бы вы меня спросили до начала этой войны, я бы еще размышлял. Сейчас я думаю, что нам нужно вернуться (до пересмотра обязательств по меморандуму, — Ред.), потому что имеем полное моральное право. Каждый день и каждую ночь, после всех атак авиации РФ, и не только авиации, после этих ночных обстрелов, когда Россия использует все свои возможности, все, что есть у нее в запасах".

Ядерный комплекс «Пионер» в Музее ВВС Украины в Виннице

Он считает, что Украина должна объединиться с партнерами и создать ядерное оружие.

"Это объединиться со странами Западной Европы, которые все время ощущают на себе угрозу Российской Федерации… Поэтому нужно искать союзнические мосты для того, чтобы Украина занялась своим (ядерным вооружением. – Ред.). Учитывая научную школу, которая есть в Украине, и то, что у Украины достаточно не только научной базы", — сказал Владимир Горбулин.

Возможно ли сохранить ядерное оружие

После обретения независимости у Украины не было реальной возможности сохранить ядерный арсенал, однако могла бы выторговать за него лучшую цену, чем 400 млн долларов и условную "дружбу" с Западом. Таким мнением поделился бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, все зависело от возможности тогдашнего руководства страны вести переговоры.

"Могли ли руководители Украины выторговать большую цену за это оружие? Могли. Это уже вопрос к переговорам, как они были проведены", – сказал Кулеба.

Он напомнил, что молодое государство находилось в состоянии экономического и общественного "полураспада", поэтому финансовая помощь выглядела веским аргументом.

"И, конечно, на тот момент 400 млн долларов. И мы ведь не просто деньги получили. Мы же считали, что мы "купили дружбу", поменяли, "заплатили" ракетами за "дружбу" Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, которые никогда не позволят России ничего с нами поделать", — пояснил эксминистр.

Кулеба также добавил, что в то время военная и научно-техническая отрасли Украины были глубоко инфильтрированы просоветскими элементами или откровенными агентами РФ.

"Поэтому им устроить у нас ядерный инцидент и обвинить нас в том, что мы не способны заботиться об этом оружии, и это — граната в руках обезьяны, было сделать просто в один клик", — заключал он.

Может ли Украина изготовить ядерную бомбу

Пусковая шахта МБР РТ-23УТТХ, Музей ракетных войск стратегического назначения, пгт Побужское.

В МИД опровергают какие-либо намерения по созданию ядерного оружия, однако общество активно обсуждает такой вариант защиты от России. Радиобиологиня и старшая научная сотрудница Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк считает, что у Украины есть возможности для восстановления ядерного потенциала, однако по ряду причин страна не восстановит свой ядерный потенциал. "Сейчас весь мир немножко сходит с ума, и сейчас все договоры имеют скорее "совещательный" статус, хотя раньше они были обязательными к исполнению. Украина такого себе позволить не может, скорее не хочет, поэтому после Второй Мировой войны было шесть стран, имеющих ядерное оружие и технологии для его создания, а также технологии для обогащения этих стран, а также технологии для обогащения этих урана". Будапештского меморандума мы разоружились", — сказала Елена Паренюк в комментарии "Телеграф".

Если Украина хочет сохранить расположение наших партнеров, то нам не стоит это делать, ведь это не просто красная линия, а даже цивилизационный предел. Поэтому создание ядерного оружия в Украине — это более дипломатический уровень, чем технологический. Во Франции есть ядерное оружие, и Эммануэль Макрон уже неоднократно говорил, что страна готова развернуть свой "ядерный" зонтик для защиты Украины. И это было бы прекрасно, уверена ученая.

На вопрос, остались ли в Украине специалисты с опытом работы с ядерными технологиями времен СССР, и насколько их знания актуальны для современных программ, Елена Паренюк ответила: "Нам пришлось бы импортировать технологии по обогащению урана. Есть 6-8 этапов изготовления ядерного оружия, и все они являются сложными. Из этих двух этапов брикетов. Мы закупали раньше ядерное топливо в России, теперь, к счастью, у американской компании Westinghouse. Чтобы обогащать уран, есть две технологии.

Есть еще другая технология — лазеры, которые "возбуждают" атомы с разным весом, но оба случая требуют больших вложений. Кроме того, нам нужно будет либо построить еще одну АЭС, чтобы придавать энергию этим центрифугам, либо выключать от энергии какую-либо область.

Что нужно Украине, чтобы создать ядерное оружие

И еще одна проблема — Украине нужно будет построить бункеры глубиной 80 метров, как в Иране, чтобы поставить эти центрифуги и сохранять это все. Что касается специалистов, то в Украине есть инженеры и физики-ядерщики, есть также база для исследований, например, Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ). Тем не менее, Украина потребует и новых знаний и высокообразованных специалистов, ведь сейчас мы работаем на низкообогащенном уране (до 4%), а ядерное оружие — это более 70% обогащения.

"Но есть хорошая новость: у нас есть свои урановые ископаемые, и нам не надо как Израиля его где-то искать, мы можем себе его накопать. Но плохая новость в том, что он не лежит буквально уже в брикетах, а добывать его довольно трудно. Поэтому Украине необходимы фундаментальные исследования и финансирование фундаментальных институтов, потому что страна никогда не знает" Паренюк.

Также мы спросили научную среду, сколько времени теоретически нам нужно для восстановления своего ядерного потенциала. у нас в Украине их осталось. Кроме их обучения, надо построить способности, построить лаборатории, цехи, центрифуги, выстроить инфраструктуру.

Также Елена Паренюк считает, что Украине нужно создавать новое уникальное оружие и технологии, потому что ядерное оружие — не панацея.

В то же время руководитель отдела Национального института стратегических исследований Украины Алексей Ежак считает, что у Украины есть все необходимые технические ресурсы. По его данным, в стране до сих пор работают девять атомных реакторов, из которых можно получить плутоний. Эксперты подсчитали, что имеющихся запасов этого материала хватило бы для изготовления сотен небольших тактических боеголовок.

Напомним, "Телеграф" писал, что Чалый рассказал, как Украина "проела" свое ядерное оружие. Обменяли на "ножки Буша", уверен эксперт.