Туфта, а не гарантии безопасности Украине. Загородний объяснил, почему нет веры обещаниям Запада

Украине нужны деньги, техника и "ядерный зонтик", а не заверения в помощи

Сообщение агентства Bloomberg, что наши партнеры обсуждают предоставление гарантий безопасности Украине, "как в НАТО", без участия в Альянсе, больше похоже на развешивание лапши на уши, чем реальную помощь Киеву. Поскольку без прямой отправки иностранных военных подразделений для помощи ВСУ в отражении российского вторжения, это будет видимость, а не помощь.

Об этом на YouTube -канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, что именно нужно Силам обороны Украины.

— Что значит [участие] в небоевых операциях? Это кофе в Ужгороде пить. А на*ера вы тогда здесь нужны? Украинцам нужны деньги, чтобы нанять нормальных людей из Латинской Америки, из Африки, готовых воевать вместе с украинцами, — говорит политический эксперт. — Какие это гарантии безопасности? Это очередная туфта, которую нам пытаются показать как гарантию безопасности. И сегодня есть, завтра нет. Завтра драпать будут, как зайцы по полю. Нам это не нужно. Нам нужны конкретные люди, готовые умирать ради безопасности Европы. Для этого нужны деньги, — говорит политический эксперт.

По его мнению, 100 тысяч бойцов-иностранцев обойдутся в 4 млрд евро в год. Поэтому нам нужны деньги на финансирование украинской армии, а не обещания о самолетах других стран, защищающих наше пространство.

— Нам нужно, чтобы у украинской армии были самолеты, чтобы на них летали украинские пилоты и могли наносить удары по территории РФ, когда нам нужна безопасность, а не обещания. Мы уже подписали Будапештский меморандум и соглашения о безопасности. Что нам туфту рассказывают? Нам нужна израильская модель, где гарантированная помощь — около 3 млрд долл. в год. Тарас Загородний

По словам управляющего партнера НАГ, нам от американцев и европейцев требуется вложение средств в ВСУ и украинских производителей оружия, которое будет находиться под нашим контролем и будет бить куда и когда нам нужно.

— Они все туфту нам рассказывают о гарантиях безопасности. Нам нужны ядерные гарантии от Великобритании и Франции, от американцев. Не то, что они здесь будут летать. Знаем, как они будут летать. Сегодня летают, завтра драпают, потому что у них проблемы в Китае. Нам нужны самолеты, которые будут под нашим контролем. Весь вопрос в деньгах, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", когда Россия начнет обсуждать график вывода своих войск из Украины.