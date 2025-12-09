Заслужений юрист України Андрій Магера про те, що Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала реального захисту. Це створює небезпечний прецедент і може підштовхнути інші країни до створення власної ядерної зброї.

Виходить, що у 1994 році за Будапештським меморандумом Україна відмовлялася від ядерної зброї для того, щоб у 2025 році Сполучені Штати змушували нас відмовитися від територіальної цілісності.

Гарний урок для тих держав, які захочуть відмовитися від ядерної зброї або для тих, які завжди планували бути безʼядерними, а тепер не віритимуть у жодні зовнішні гарантії і запевнення.

Легалізація анексії шляхом збройної агресії заведе світ у Третю світову. Якщо так можна Росії, то чому цього не можна усім іншим? Зрештою, чому Буш-старший не домовився з іракським диктатором Саддамом Хусейном відносно Кувейту у 1992 році?

І, безумовно, адміністрація Трампа робить усе можливе для того, щоб замість 8 ядерних держав у світі стало 28.

Джерело: допис у Facebook