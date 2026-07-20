В Киеве внезапно снизилось число ДТП с пешеходами в неположенных местах: интересные цифры
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Самым "безопасным" периодом оказался 2022 год
В Киеве снизилось количество ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Если такая тенденция сохранится до конца года, то эти показатели смогут стать лучшими за последние несколько лет.
Об этом говорится в официальном ответе Управления патрульной полиции в городе Киеве на запрос "Телеграфа".
Так, согласно данным правоохранителей, с 2021 по июль 2026 года в столице Украины произошло 1118 случаев ДТП с участием пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. Антирекорд по количеству таких происшествий произошел в 2025 году (263 случая). Самым "безопасным" периодом оказался 2022 год (148 случаев).
Детали:
- 2021 год — 231 ДТП;
- 2022 год — 148 ДТП;
- 2023 год — 177 ДТП;
- 2024 год — 203 ДТП;
- 2025 год — 263 ДТП;
- первая половина 2026 года — 96 ДТП.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная блогер Vikunciy погибла в ДТП на трассе "Киев-Одесса". Она имела около 1 млн подписчиков.
Также "Телеграф" писал, что в сети появилось видео момента ДТП из Aston Martin под Киевом.