Дело не в жирности: какое молоко и почему лучше — "Яготинське" или "ПростоНаше"

Жирность почти одинакова, но состав отличается

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие покупатели выбирают молоко, ориентируясь только на цифру на упаковке, но этого может быть недостаточно. Два пастеризованных продукта с почти одинаковыми показателями могут отличаться по количеству белка, составу и способности образовывать качественную пену для кофе.

"Телеграф" сравнил два распространенных варианта — "Яготинське" 2,6% и "ПростоНаше" 2,5% — и выяснили, в чем состоит главная разница между ними.

Главная разница – в количестве белка

Разница в жирности между двумя видами молока составляет лишь 0,1%, поэтому на вкус ее практически невозможно почувствовать.

Однако более заметна разница в содержании белка. В "Яготинськом" его содержится 2,8 грамма на 100 граммов продукта, тогда как в "ПростоНаше" — 3 грамма.

Казалось бы, разница минимальна, но именно белок играет немаловажную роль для тех, кто любит кофе с молоком. Именно белковые компоненты помогают создавать плотную и стабильную пенку при взбивании.

Поэтому молоко с более высоким содержанием белка может лучше подходить для капучино или латте — пена получается более однородной и дольше сохраняет текстуру.

Состав молока "Яготинське" и "ПростоНаше". Фото: Телеграф

Состав на упаковке: в чем нюанс

Еще одно отличие заметно в формулировке состава.

На упаковке "Яготинське" указано, что продукт изготовлен из цельного и обезжиренного молока. Это означает, что производитель нормализует жирность продукта, смешивая разные виды молочного сырья для получения требуемого показателя.

В "ПростоНаше" состав указан проще — "молоко коровье 100%".

Имеет ли значение срок хранения

"Яготинське" можно хранить 12 дней, а "ПростоНаше" — 14 дней. Такая разница несущественна, ведь оба продукта относятся к пастеризованному молоку короткого срока хранения.

На этот показатель влияют условия производства, упаковки и температурный режим при хранении.

Какое молоко лучше выбрать

Если молоко покупают преимущественно для кофе, стоит обратить внимание на продукт с более высоким содержанием белка — в этом случае преимущество имеет "ПростоНаше".

Для обычного употребления разница между двумя вариантами будет почти незаметной. Оба продукта имеют одинаковую калорийность – около 53 ккал на 100 граммов – и схожие показатели по основным характеристикам.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая разница между маслами "Ферма" и "Злагода".