Вредные привычки не помеха? Столетняя американка раскрыла секрет своей долгой жизни

Женщина выбрала для себя баланс

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Многие мечтают дожить до ста лет и думают, что ради этого придется во всём себя ограничивать, сидеть на суровых диетах и отказаться от всех радостей. Но 100-летняя американка своим примером доказала, что это совсем не так.

Об этом пишет Los Andes. Жительница Техаса Джоан Эйхнер отметила свой вековой юбилей и честно призналась: прямо сейчас она чувствует себя счастливее, чем когда-либо.

Как оказалось, вместо строгих запретов американка выбрала для себя разумный баланс и активный образ жизни:

Джоан Эйхнер

Спорт и общение: одним из ее любимых занятий является аквааэробика три раза в неделю. Для неё это не просто тренировка, а отличный повод пообщаться с друзьями и тренером.

одним из ее любимых занятий является аквааэробика три раза в неделю. Для неё это не просто тренировка, а отличный повод пообщаться с друзьями и тренером. Зарядка для мозга: Каждый день Джоан разгадывает кроссворды, читает свежие газеты, гуляет по ботаническому саду и ходит на встречи с друзьями.

Каждый день Джоан разгадывает кроссворды, читает свежие газеты, гуляет по ботаническому саду и ходит на встречи с друзьями. Простая и натуральная еда: Выросшая в сельской местности, она выработала привычку есть свежие продукты, и эту привычку сохраняет до сих пор. Ее рацион состоит в основном из фруктов, овощей, небольшого количества мяса, продуктов, приготовленных из натуральных ингредиентов. Такой режим питания позволяет ей придерживаться сбалансированной диеты без крайних ограничений.

Выросшая в сельской местности, она выработала привычку есть свежие продукты, и эту привычку сохраняет до сих пор. Ее рацион состоит в основном из фруктов, овощей, небольшого количества мяса, продуктов, приготовленных из натуральных ингредиентов. Такой режим питания позволяет ей придерживаться сбалансированной диеты без крайних ограничений. Маленькие радости без чувства вины: Вино и шоколад также занимают свое место. Хотя она старается питаться правильно и оставаться активной, Джоан не считает нужным отказывать себе во всех любимых лакомствах.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как итальянцы охлаждают дом в 35-градусную жару простым способом.