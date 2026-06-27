Журналістка проаналізувала гучний скандал навколо 425-го окремого штурмового полку "Скеля":

СкеляГейт. Що відбувається з армією на тлі прикладу одного з підрозділів.

Слідкуємо за руками, або ефект метелика.

2023 рік. Главком – Залужний. Він каже, що треба мобілізувати 500 тисяч людей. Його не дуже хочуть слухати у владі. Щоб він обгрунтував свою позицію — відсилають на першу (і останню) відкриту (з часів укорінення культури офреків у війні) пресконференцію.

Пишеться новий закон про мобілізацію. Частина суспільства чекає на норму про демобілізацію і впровадження конкретних термінів служби. Я теж чекаю. Бо мій чоловік на фронті з першого дня.

Разом з тим, у пабліках починається атака на Залужного.

Військо воює. Росія нищить наші підрозділи під Запоріжжям. На Бахмуті. Активна майже вся лінія фронту.

Там де фронт тече, аби заткнути течію підкидають окремі батальйони: ТРО або роти ДШВ.

У інфополі сиплеться критика: чому Сирський, який командує "Хортицею", воює окремими батальйонами і затикає ними дірки?

У пабліках починаються скандали про "стирання ТРО та ДШВ".

Розкачують відставку Залужного. Так сильно, що його знімають з посади.

2024 рік. Сирський Главком.

Його на посаді підтримують ті, хто хотів зняти Залужного. Ми тримаємо їх в голові. Бо їхня роль відчутна і дотепер.

Ухвалюють новий закон про мобілізацію. В якому немає дембеля. Зате є відстрочки від служби і смішні штрафи за порушення правил військового обліку. Можна сплатити від 17 до 25 тисяч і нарішать.

Починаються перші публічні нападки на ТЦК. Розганяють історії про бусифікації. Звинувачують у недотриманні прав людей.

Військо воює. Росія нищить наше військо під Авдіївкою. Гучно у Вугледарі. Перші випадки масових СЗЧ з ТРО, що стали публічними.

Командири вперше обережно починають відкрито говорити у публічному просторі про нестачу людей.

Мобілізація на недостатньому рівні. В соціальних мережах наростає хвиля відео про те, як ухилянт виїхав за кордон. Тисівці.

Влада мовчить. Відповідальність перекладають на правоохоронців і прикордонників, які мають ловити цих тисівців. Вірніше їхні тіла з води.

ТЦК отримує чергові плани мобілізації. Не підйомні. З’являються історії про мужиків, які не виходять з дому. Зʼявляються історії про бронювання працівників оборонки. Комунальників. Медиків. Медійників. Циркачів.

Главком і Генштаб шукають людей. Ухвалюється рішення про спіхочення. В тилові підрозділів і ППО приходять накази віддати визначену кількість людей, щоб доукомплектувати підрозділи на фронті. З тилових посад фронтових підрозділів людей відправляють в окоп. Ідуть подекуди навіть кухарі. Кількість СЗЧ наростає. З тилу мало хто хоче в окоп. Росте проблема недостатньої навченості цих бійців під реалії війни.

Верховна Рада дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав ЗСУ. На практиці – з місць позбавлення волі відбирають не завжди здорових і не завжди адекватних.

Військо досі воює. Фронт зміщається під Авдіївкою. Починає сипатись Торецьк.

Зʼявляються нападки на кривавого генерала Сирського. І заклики його змінити.

Курська операція. Тил щасливий. Всі вітають переможеньку! Соцмережі рве на шмаття від успіхів ДШВ і свіжо створених штурмових підрозділів. Для цієї операції треба були резерви – їх і створили.

І армії кажуть: тим самим "припинили стирати ТРО" та вивільнили від затикання дірок по фронту бригади ДШВ, які починають займатись тим, що вміють найкраще — наступальними діями.

2025 рік. ТЦК продовжують отримувати плани. Мобілізація стає все більш непідйомною.

Уряд України дозволив безперешкодний виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Ув’язнених починають набирати на фронт все більше. Підрозділи на фронті спочатку вимушені брати цю категорію. Потім починають масово від них відмовлятись. У них інші закони життя. Військо з цими законами не знайоме.

Знайомі штурмовики.

Тил: Зʼявляється нова посада в професії НR на підприємствах, яка вимагає "скілів" про військовий облік. Вірніше, знань, як правильно забронювати працівника.

Вбивства і нападки на ТЦК. Толерування цього в публічному просторі. Влада мовчить. Президент мовчить.

Військо воює. Лінія фронту 1200 км.

Ті, хто критикували Залужного, потім взялись за Сирського. Вони ж обвалюються критикою на штурмові війська. Ключове — це всі ті самі люди.

ТЦК мобілізує хворих. З ВІЛ, гепатитом, метадонщиків. І продовжує набирати з місць позбавлення волі.

Військо відмовляється від таких категорій. З ними складно. "Старші" бригади памʼятають історію з аватарами в АТО. Вони не хочуть повторення. Ям, боксів де утримують таких, бо вони не в адекваті. Бо вони загроза для солдатів у стані алкогольного спʼяніння. Що призводила до масових смертей. Ми просто забули, як це було в АТО. Війна і військо тоді стосувались далеко не всіх українців. Меншість.

Беруть такі категорії штурмові війська. Часто тому, що їм інших не пропонують.

Їх розширюють. Главком у публічних інтерв’ю декларує необхідність гнучкості військ і постійне "підштурмовування" ворога там де тонко, аби його виснажити.

Укорінюється тактика затикання дірок, (як би це жахливо не звучало) там, де тече. У варіанті з "підштурмовуванням" задіюють ДШВ і окремі полки штурмовиків. З тактикою затикання дірок — окремі батальйони штурмовиків. Згадайте хоча б, як втікачів з ТРО з позицій під Гуляйпіллям ловив 225-й окремий штурмовий полк.

Ми з вами ще досі у 2025-му.

Стартує корпусна реформа. Корпуси отримують не всі "рідні" бригади в підпорядкування. Ті, що отримують не завжди добре навчені і укомплектовані. Починається черговий етап "підтікання ділянок" фронту — задіють штурмовиків закрити "течію".

Штурмові підрозділи теж не взялись ні звідки. Це ті самі колишні ТРО, які краще, ніж інші, себе проявили в боях перших років повномасштабки. Контингент там різний. І добровольці 2014-го року і бізнесмени і контингент, який не прижився у більш "старших" бригадах. Бо закони криміналітету не завжди уживаються з законами армії. Тримаємо в голові і досвід "старих" підрозділів з аватарами. А тепер ще й з метадонщиками.

Але шо робити, якщо представники криміналітету хочуть воювати? А ТЦК намобілізовувало наркоманів? Створювати для них окремі підрозділи. Як то кажуть, "Хочеш взяти 5 здорових бійців, візьми в додаток ще 10 наркоманів, бо ми їх мобілізували. Бо треба було закрити непідйомний план".

Що і зробили. Бо був запит верхнього командування на розширення штурмових полків. Хоч за документами це полки, а в реальності — подекуди дивізії. Щоправда, було помилкою туди затягувати і криміналітет, і наркоманів і інші категорії людей одночасно.

Ми досі у 2025-му.

Разом з цим, масштабується кейс у публічному просторі про ненавченість командирів і стирання людей. Його подекуди розганяють ті самі, хто критикував Залужного, Сирського і тепер вже штурмові війська.

Такі оцінки слід давати, коли вони підкріплені фактами. Єдині факти, що анонсували — аналітика втрат.

В чому причина недолугості рішень окремих командирів на фронті, про які ми часто чуємо? Український фронт не говорить однією мовою.

Командна ланка ідеальна далеко не у всіх підрозділах. А тим паче у новостворених.

Поясню: успішні і сплановані операції ДШВ, де часто нуль втрат (аналітика МО це покаже. Більше ніж впевнена) теж мають своє походження. І це не лише освіта, традиції і марунове братерство, де офіцери приходять з навчальних закладів, загартовуються в боях всередині ДШВ. А й те, що десантники з 2014-го року проходили спільні навчання з НАТО, щодо планування операцій і ці стандарти в них працюють і досі. Детальніше про це сказав Командувач ДШВ в інтервʼю.

А хто в нас командує штурмовими полками? Добровольці, які швидко піднялись по карʼєрних сходах до командирських посад. Бо так часто трапляється на війні. Війна створює швидкі соціальні ліфти. Воля вищого командування до формувань нових підрозділів цьому сприяє.

Нарешті 2026-й рік. Рік технологій і нестачі людей на фронті. МО нарешті впроваджує терміни служби. Їх називають контрактами. Насправді — терміни служби. Всі в очікувані даних популярності цих контрактів і чи покращать вони мобілізацію.

Але зʼявився СкеляГейт. Ми з вами на цій точці.

Фронт не припинив воювати.

Тил почав засуджувати військо.

Піднімати проблеми війська треба, але так аби не нашкодити всім Силам Оборони.

Мене чомусь критикують за "відбілювання" Скелі. Я ж закликаю дивитись на проблему ширше.

Армія діє в межах умов і законів створених для неї владою і толеруванням чи ні, з боку суспільства.

Піднімаючи проблему одного підрозділу слід думати про те, як це зіграє на репутації інших.

Адже цей кейс вже підхопили ті самі ухилянти, які намагаються виправдати своє небажання служити поганими командирами і тортурами.

Цей кейс підхопили і ті самі люди, що хочуть відставки Сирського. Штурмовиків називають кишеньковими полками Сирського.

Нагадаю: Сирський — Главком. Він командує усією армією. І Корпусами теж. Він їм всім віддає накази: штурмувати/відступати/триматись. Ці накази підкріплені бойовими розпорядженнями. Для всіх родів військ і окремих організмів.

Їхнє не виконання — саботаж і відповідальність. Такі закони війська. Всіх країн.

Погоджуватись із цим чи ні — питання дискусійне. Але так влаштована армійська вертикаль. Де кожен командир підпорядковується старшому начальнику, де Главком- найстарший. А він в свою чергу — підпорядковується Президенту. Так пише Конституція.

Катування і смерті. Без заперечень мають бути розслідувані і винні покарані. З огляду на публічну комунікацію підрозділу штурмовиків, вони всіляко сприяють слідству.

Ми мали в історії української армії такий успішний кейс про покарання: підрозділ Торнадо. 12 його представників, чия вина була доведена в суді, сіли до вʼязниці за катування та статеві злочини.

І армії більше не має бути кругової поруки, де права рука прикриває ліву.

Але для армії мають бути ухвалені рішення про перегляд норм мобілізації і бронювання.

Цей скандал має вплинути і на реформу ТЦК, яка зараз пишеться. Бо мобілізують вони, а працює з тими кого вони мобілізували — українське військо.

Чому ВЛК хворим людям ставить позначку "придатний" теж вимагає пояснень. Але є відповідь — нема людей для фронту.

Ще варто реформувати систему медзабезпечення в навчальних центрах. Це велика окрема тема. Адже смерті від пневмонії цієї зими були не лише у Скелі.

Головне: скандал точно не має стати причиною дискредитації українського війська. Воно досі воює.

Джерело: Facebook Юлія Кирієнко-Мерінова