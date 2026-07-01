Военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco) о реалиях войны в настоящее время:

Несколько мыслей о состоянии/тенденции на фронте.

1) Наступление россиян в Донецкой области.

Ситуация в Константиновке сложная, и очень сложное поле боя, где сложно делать эффективную инфильтрацию. Но над этим работают, и если все то, что я слышал, исполнят — то думаю где-то там врага и остановят. Как обычно, когда где-то у россиян получается прорываться — они сразу перебрасывают туда резервы, и усиливают давление. Сейчас мы видим это на этом примере. Но это давление нельзя сравнивать с тем, что они нам могли противопоставить еще год назад. Надеюсь что все получится, чтобы сделать из этого сектора серую зону.

2) Удары по логистике.

Это сейчас геймченджер (меняющий правила игры — ред.), в котором мы используем эту возможность на максимум. Но противник этому активно противодействует и не без успехов. Некоторые сектора уже закрыты от старлинка РЭБом, и в отличие от тех кадров, где поражают открыто стоячие прицепы с антеннами — эти уже замаскированы. Кроме того "подземные города", которые сейчас будут во 2 эшелоне, у россиян явно есть ямы, где будут ставить эти РЭБы. Пока у РФ немного таких ребов и они очень дорогие, но понемногу они их накапливают. Со временем это станет проблемой, потому что если забрать старлинк, много ли дронов у нас может на радиосвязи пролететь 100 км и успешно поразить цель? Не так уж много. Тот же Хорнет, чтобы иметь такие возможности без старлинка, требует модуль связи, который стоит около 15 тыс. долларов. Это только модуль связи, без дрона. Заказываем ли мы по МТД соответствующее количество радиомодулей? Не знаю. Но надеюсь, что баланс в этом вопросе выдерживается.

Зенитные экипажи врага увеличивают свою эффективность, их возможности по противодействию нашим ударам по логистике растут. Но недостаточно, чтобы заблокировать эти возможности. Кроме того, логистики банально стало меньше, а тебе сложно поразить цель которой нет на дороге. Активность на логистике снизилась, количество дронов на одну пораженную цель растет, но пока все равно мы доминируем в воздухе. Это все дает сильный эффект, который должен повлиять на пункт 1 выше.

3) Геймченджеры врага.

В отличие от нас, которые все больше зависим от старлинка, враг начал развивать свою связь. Надо признать, что они очень неплохо развились в построении меш-сетей (технология, по которой беспилотники объединяются в единую децентрализованную сеть) в дронах. И это проблема, потому что мы не столь быстро эволюционировали в РЭБе (который, кстати для нашей противовоздушной обороны не менее важен, чем дроны перехватчики). Просто размер вливаний в РЭБ и БПЛА очень разный, поэтому так получилось, что если БПЛА то меч, а РЭБ то щит, то меч у нас получился огромный, а вот щит — ну это больше щит баклер (небольшой круглый щит диаметром от 20 до 45 см, — ред.), если брать такие аналогии. С проблемой работают, надеюсь что скоро противодействие меш-сетям на дронах врага выйдет на новый уровень. Иначе мы рыганем. Потому что запускают по нам разного дерьма много, если меш сможет поднять КПД (коэффицент полезного действия, — ред,) даже того, что по нам запускают, то ой. Кроме того, на дронах все более массово появляются системы оптической навигации, идентификации объектов и системы захвата/наведения, которые враг с каждой итерацией делает все проще и эффективнее, поэтому недооценивать последние эволюционные изменения в российских дронах нельзя.

4) Ну и по результатам мидл-дипстрайков. Хотелось бы напомнить два момента.

А) Наши удары (мосты, НПЗ, заводы и т.д) не оказывают моментального эффекта. Реальное влияние видимо через недели, а то и месяц. Это все удары с отложенным результатом. Тот результат, что мы видим сейчас, — это результаты ударов месячной давности. И россиянам больно уже. Но пусть подождут, сейчас их начнет догонять настоящее.

Б) Мы до сих пор не вышли на максимум своих возможностей по мидл-дип страйкам. Я думаю что максимум это будет конец лета где-то. Так что у россиян будет много интересного в этом году, концепция "мы разваливаем города украинцам, а сами не интересуемся политикой, а нас за что" даст сильную трещину в этом году. Ну посмотрим, как россияне к этому готовы.

Источник: пост Сержа Марко в Facebook