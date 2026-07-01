"Искандеров" и истребителей станет меньше? В России атакован важный объект (видео)

Зеленский подтвердил применение "дальнобойных санкций"

Утром в среду, 1 июля, беспилотники массированно атаковали российскую Пензу. Под удар попало АО "НИИФИ" (Научно-исследовательский институт физических измерений), выпускающее компоненты для авиационной и ракетной техники.

Удар по Пензе подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в Пензенском регионе РФ наше оружие достигло стратегического объекта российского ВПК, занимающегося разработкой и изготовлением компонентов для ракетного вооружения, которое оккупанты применяют для ударов по нашим городам.

"Расстояние до цели – около 600 километров от линии фронта. Каждый день выполняется наш план применения украинских дальнобойных санкций", — пишет президент.

Telegram-канал Supernova+ геолоцировал поражение АО "НИИФИ". Также он публикует кадры последствий атаки. Над заводом вздымается дым.

Предприятие выпускает датчики давления, перемещения и измерительные системы авиационной и ракетной техники. Его продукция применяется в двигателях и системах управления самолетов Су-34 и Су-57, а также используется при производстве крылатых ракет Х-101, Х-59М2/Х-59М2А и ракетных комплексов стратегического назначения (в том числе РК "Искандер") "НИИФИ" входит в структуру "Роскосмоса".

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