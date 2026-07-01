Військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) про реалії війни на цей час:

Трошки думок про стан/тенденції на фронті.

1) Наступ росіян в Донецькій області.

Ситуація в Костянтинівці складна, і має дуже складне поле бою, де складно робити ефективну інфільтрацію. Але над цим працюють, і якщо все те що я чув виконають — то думаю десь там ворога і зупинять. Як і зазвичай, коли десь у росіян виходить прориватися — вони одразу перекидають туди резерви, і підсилюють тиск. Зараз ми це бачимо на цьому прикладі. Але цей тиск не можна порівнювати з тим що вони нам протиставити ще рік тому. Маю надію що все вийде, щоб зробити з цього сектору сіру зону.

2) Удари по логістиці.

Це зараз геймченджер (той, що змінює правила гри, — ред.), в якому ми використовуємо цю можливість на максимум. Але противник цьому активно протидіє, і не без успіхів. Деякі сектори вже закриті від старлінка РЕБом, і на відміну від тих кадрів де уражають відкрито стоячі причепи з антенами — ці вже замасковані. Крім того "підземні городи" що зараз будуть в 2 ешелоні росіяни явно мають ями де будуть ставити ці РЕБи. Поки у РФ небагато таких ребів і вони дуже дорогі, але потроху вони їх накопичують. З часом це стане проблемою, бо якщо забрати старлінк, чи багато дронів в нас може на радіозвʼязку пролетіти 100 км та успішно уразити ціль? Не так багато. Той же Хорнет щоб мати такі можливості без старлінка потребує модуль зв'язку який коштує біля 15 тис.доларів. Це тільки модуль зв'язку, без дрона. Чи замовляємо ми по МТД (Міжнародна технічна допомога, — ред.) відповідну кількість радіомодулів? Не знаю. Але маю надію що баланс в цьому питанні витримується.

Зенітні екіпажі ворога збільшують свою ефективність, їх можливості по протидії нашим ударам по логістиці ростуть. Але недостатньо, щоб заблокувати нам ці можливості. Крім того, логістики банально стало менше, а тобі складно уразити ціль якої немає на дорозі. Активність на логістиці знизилась, кількість дронів на одну уражену ціль росте, але поки все одно ми домінуємо в повітрі. Це все дає сильний ефект який повинен вплинути на пункт 1 вище.

3) Геймченджери ворога.

На відміну від нас, які все більше залежимо від старлінка, ворог почав розвивати свій зв'язок. Треба визнати що вони дуже непогано розвилися в побудові меш-мереж (технологія, за якою безпілотники об'єднуються у єдину децентралізовану мережу) в дронах. І це проблема, бо ми не настільки швидко еволюціонували в РЕБі (який, до речі для нашої протиповітряної оборони не менш важливий ніж дрони перехоплювачі). Просто розмір вливань в РЕБ і в БПЛА дуже різний, тому так вийшло що якщо БПЛА то меч, а РЕБ то щит, то меч у нас вийшов величезний, а ось щит — ну це більше щит баклер (невеликий круглий щит діаметром від 20 до 45 см, — ред.), якщо брати такі аналогії. З проблемою працюють, маю надію що скоро протидія меш-мережах на дронах ворога вийде на новий рівень. Інакше ми риганемо. Бо запускають по нам різного лайна багато, якщо меш зможе підняти ККД (коефіцент корисної дії, — ред,) навіть того що по нам запускають, то ой. Крім того, на дронах все масовіше зʼявляються системи оптичної навігації, ідентифікації обʼєктів та системи захоплення/наведення, які ворог з кожною ітерацією робить все простіші та ефективніше, тому недооцінювати останні еволюційні зміни в російських дронах не можна.

4) Ну і по результатам мідл-діпстрайків. Хотілось би нагадати два моменти.

А) Наші удари (мости, НПЗ, заводи і т.д) не мають моментального ефекту. Реальний вплив видимий через тижні, а то і місяць. Це все удари з відкладеним результатом. Той результат що ми бачимо зараз — це результати ударів місячної давнини. І росіянам боляче вже. Але хай почекають, зараз їх почне наздоганяти сьогодення.

Б) Ми досі не вийшли на максимум своїх можливостей по мідл-діп страйкам. Я думаю що максимум це буде кінець літа десь. Так що у росіян буде багато цікавого в цьому році, концепція "ми розвалюємо міста українцям, а самі не цікавимось політикою, а нас то за що" дасть сильну тріщину в цьому році. Ну подивимось як росіяни до цього готові.

Джерело: пост Сержа Марко у Facebook