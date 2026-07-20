Главнокомандующий ВСУ публично высказался о конфликте с экс-министром обороны Михаилом Федоровым

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Скажу честно: мне неинтересна медийная работа. Я не строю имидж и не имею политических амбиций. Я занимаюсь войной. 24/7. Вот поэтому я редко даю интервью и почти никогда не пишу колонок.

Но в последние дни мое молчание стало трактовать как согласие. Вокруг армии и Генерального штаба выросла целая мифология о конфликтах и саботаже. Поэтому однажды я скажу все сам.

О "конфликте"

Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время войны.

Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, извините. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте фокусироваться не на личном, а на глобальном. На победе.

Ибо есть мнение, важнее любых фамилий: Украина больше Федорова, Сырского и любого из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, делающих свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух персон — самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу.

И это касается не только нас с Федоровым. Я вижу, как люди делятся на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского". Как только вопрос, связанный с войной или войском, политизируется, он упрощается к лозунгу. А каждый из вопросов, о которых сейчас спорят в сети, — контракты, закупки, мобилизация — гораздо сложнее любого поста о нем. Лозунгами не принимаются решения, от которых зависят жизнь людей.

И второе мнение, из которого следует все, что я скажу дальше: войну выиграет реальная работа, а не публичная драма вокруг нее. Поэтому дальше будет не об отношениях, а о работе.

Кто за что отвечает

Начнем с базовых вещей, потерявшихся в дискуссии.

Министерство обороны – это обеспечение войска, закупки, выработка политик, гражданский контроль над ВСУ. Это огромная работа, без которой армия не воюет. Министр не должен лично находиться на нуле и не должен быть стратегом войны. Это не его задача и не его ответственность.

Стратегия войны, планирование операций, ситуация на фронте – по закону моя ответственность перед Верховным Главнокомандующим. Дальнобойные удары, изоляция Крыма — это делают ВСУ, СБУ, ГУР, ГПСУ и координируется Верховным Главнокомандующим и мной. Не потому, что я не пускаю кого-то к успеху, а потому что так выстроены институциональные процессы во всех армиях мира.

Когда меня обвиняют в "отсутствии стратегии", напомню простую вещь: стратегия войны — не публичный документ и не пост в соцсетях. Она докладывается Верховному Главнокомандующему, а ее результат виден на фронте, где миллионная армия четвертый год сдерживает превосходящего противника. Тот, кто требует от Главкома "представить стратегию" публично, требует презентовать ее врагу.

У нас в последнее время много говорят о видении. Визия – полезная вещь: с видением можно построить стартап. Но для победы в войне нужна стратегия. Визия рисует желаемое будущее. Стратегия отвечает на вопросы, откуда взять резервы, снаряды, людей и время, чтобы достичь этого будущего.

И тут же о "ручном управлении". Я служу в армии более 40 лет. Я армейский человек: я не ставлю ультиматумов своему руководителю и не управляю войсками через мессенджеры. Миллионная армия не управляется в вотсапе. Она управляется через штабы, приказы и ответственность командиров на местах. Одно из недавних решений: я делегировал командирам корпусов полномочия, в том числе по переводам военнослужащих в пределах корпусов. Это и есть противоположность ручному управлению.

О дронах

Самый странный упрек, который я слышал — что я якобы "не хочу воевать дронами".

Силы беспилотных систем как отдельный род войск создавались при мне. Я лично подавал Президенту кандидатуру Мадяра, чтобы поставить во главе СБС майора Мадяра. Это было непопулярное решение, и я взял его полностью под свою ответственность. Почему он? Он не просто вырос от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и имеет видение. Результат мы все видим каждый день.

Человек, "не желающий воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не ставит на него командира вопреки всем традициям военной иерархии.

Но скажу и вторую часть правды, которую обязан говорить именно я, потому что результат на поле боя по закону ложится на меня. Дроны сегодня дают большую долю поражений. Это факт. Но, чтобы подготовить поле боя для эффективной работы дронов, нужны артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, радиоэлектронная борьба и еще десятки номенклатур. Генеральный штаб представляет министерству полный перечень того, что нужно для войны. Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде.

Мы не сражаемся с условной маленькой страной. Против нас — превосходящий во всем враг, воюющий в том числе и артиллерией, и авиацией, и пехотой. Я не могу через два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: теперь воюем так. Кроме того, это очевидная авантюра, любой эксперимент такого масштаба оплачивается нашими землями и нашими людьми.

О кадрах

Говорят, что я продвигаю "лишь лояльных". Посмотрите на факты. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрей Белецкий. Редис. Верес. Ахиллес. Евгений Карась. Этот список можно продолжить. Это люди, выросшие из младшего офицерского состава в руководящие должности. Я их назначаю, я их повышаю, я о них забочусь. Многие из этих назначений были непопулярны в системе. Я их принимал, потому что мой единственный критерий – результат.

Да, процедуры переводов длинные и сложные. Но эти процедуры определены нормативными актами, которые разрабатывались задолго до меня и менять министерство. Я поддержу любое упрощение, не разрушающее управляемость войска.

Об административной работе

Я не стану переходить на личности. Скажу только о фактах, потому что они касаются мотивации миллиона людей в армии.

Новые контракты были представлены более месяца назад. На сегодняшний день их подписали около 2000 военнослужащих на миллионную армию. В то же время, я получил большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие. Само постановление насчет "эксперимента" вызывает серьезные юридические вопросы. Сравните: повышение денежного обеспечения в системе МВД провели из-за изменений в бюджете и через Верховную Раду. Вот вам и разница между решением и презентацией. Потому что презентации не должны превращаться в саморепрезентации: за каждым слайдом должны стоять документ, бюджет и процедура. Иначе вместо решения армия получает разочарование.

То же касается реформы мобилизации — задача, которую поставил Президент. Сухопутные войска и ТЦК в моей вертикали, и мы готовы к переменам: ходим на все заседания в Верховной Раде, передаем все нарушения в ГБР, настаиваем на привлечении полиции. Но сама реформа – законодательная и административная работа министерства. Я жду ее так же, как ожидает вся страна.

И последнее, о чем нет права молчать, — денежное обеспечение. Министр сам публично сказал, что часть средств из зарплат военных была направлена на закупку дронов. Поэтому на второе полугодие возник вопрос финансирования выплат.

Скажу прямо: зарплата солдата не резерв для перераспределения, а обязательства государства перед людьми, которые каждый день рискуют жизнью. Вместе с правительством мы сейчас ищем решение, чтобы каждый военнослужащий получил свое своевременно и в полном объеме. Иного варианта просто не существует. Но вывод на будущее сделать следует: решение о миллиардах нельзя принимать без расчета последствий для миллиона людей.

Отмечу отдельно: эта колонка не для тех, кто спорит в соцсетях. Она для тех, кто ежедневно держит на себе груз войны. Нашим воинам безразлично, кто кого переспорил в интернете. Им нужны снаряды, ротация, своевременная выплата и уверенность, что государство за их спинами работает, а не ссорится. Все, что я написал выше, – именно об этом.

Вместо вывода

Я не воюю с министерством. Я воюю с Россией. Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: мы сотрудничали и будем сотрудничать с любым министром, назначенным государством. Ибо в армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу. Но делают ее отменно.

Моя работа – война. Стратегия, фронт, люди. Этим я занимаюсь и буду заниматься дальше. Желательно без интервью и колонок.

Украина больше чьих-либо имен. И Украина устоит, если каждый будет делать свое дело на своем месте.

Источник: колонка Александра Сырского