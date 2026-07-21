Укр

В таком виде сотрудников "АТБ" вы никогда не увидите: в сети есть "цветовом табу" для одежды

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Правила АТБ Новость обновлена 21 июля 2026, 06:41
Правила АТБ. Фото Сгенерировано Gemini

Для работников прописаны правила дресс-кода

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

У "АТБ" есть строгие требования к внешнему виду своих сотрудников. В частности это касается цвета одежды.

Об этом идет речь во внутренних правилах сети. Согласно им, отдельное внимание уделяется гармоничности и сдержанности рабочего внешнего вида.

Это касается цветовой гаммы и принтов. Указывается, что в общем ансамбле одежды сотрудников должно использоваться не более трех цветов одновременно. Кроме того, регламент ограничивает использование узоров — в одном образе допускается сочетание не более двух типов рисунков.

Правила сети АТБ
Правила сети АТБ

Что еще является нарушением стандартов внешнего вида сотрудников "АТБ":

  • спортивная одежда, майка, шорты;
  • спортивная и пляжная обувь, сандалии;
  • наличие головного убора в помещении;
  • яркий вечерний макияж;
  • длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;
  • прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубокое декольте, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, из-за какой популярной ошибки можно потерять деньги на кассе в "АТБ".

Теги:
#Правила #Супермаркет #АТБ