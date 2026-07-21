В таком виде сотрудников "АТБ" вы никогда не увидите: в сети есть "цветовом табу" для одежды
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Для работников прописаны правила дресс-кода
У "АТБ" есть строгие требования к внешнему виду своих сотрудников. В частности это касается цвета одежды.
Об этом идет речь во внутренних правилах сети. Согласно им, отдельное внимание уделяется гармоничности и сдержанности рабочего внешнего вида.
Это касается цветовой гаммы и принтов. Указывается, что в общем ансамбле одежды сотрудников должно использоваться не более трех цветов одновременно. Кроме того, регламент ограничивает использование узоров — в одном образе допускается сочетание не более двух типов рисунков.
Что еще является нарушением стандартов внешнего вида сотрудников "АТБ":
- спортивная одежда, майка, шорты;
- спортивная и пляжная обувь, сандалии;
- наличие головного убора в помещении;
- яркий вечерний макияж;
- длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;
- прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубокое декольте, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, из-за какой популярной ошибки можно потерять деньги на кассе в "АТБ".