В таком виде сотрудников "АТБ" вы никогда не увидите: в сети есть "цветовом табу" для одежды

Для работников прописаны правила дресс-кода

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У "АТБ" есть строгие требования к внешнему виду своих сотрудников. В частности это касается цвета одежды.

Об этом идет речь во внутренних правилах сети. Согласно им, отдельное внимание уделяется гармоничности и сдержанности рабочего внешнего вида.

Это касается цветовой гаммы и принтов. Указывается, что в общем ансамбле одежды сотрудников должно использоваться не более трех цветов одновременно. Кроме того, регламент ограничивает использование узоров — в одном образе допускается сочетание не более двух типов рисунков.

Правила сети АТБ

Что еще является нарушением стандартов внешнего вида сотрудников "АТБ":

спортивная одежда, майка, шорты;

спортивная и пляжная обувь, сандалии;

наличие головного убора в помещении;

яркий вечерний макияж;

длинные ногти с ярким броским лаком и рисунком;

прозрачная или открытая одежда (блузки и платья на бретельках, без рукавов, топы, глубокое декольте, короткие юбки и платья, длиной выше 5 см от середины колена, юбки и платья с высокими разрезами).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, из-за какой популярной ошибки можно потерять деньги на кассе в "АТБ".