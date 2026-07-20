Еще одно подозрение за миллионы на СМА: в скандальном деле Назария Гусакова новый поворот
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В ходе расследования установлены и новые пострадавшие
Львовский блогер Назарий Гусаков, который стал фигурантом громкого скандала из-за подозрения в мошенничестве, получил новое подозрение от правоохранителей. Теперь он также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, средства, которые люди переводили в надежде спасти жизнь Гусакову, в дальнейшем "прокручивались" через целую систему махинаций:
- перевод денег на криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT;
- распределение более чем на 1 170 банковских карт других лиц;
- конвертация в криптовалюту;
- перевод на многочисленные криптокошельки.
"Все это, по версии следствия, должно было усложнить установление происхождения средств и скрыть дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн. грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы", — отметил генпрокурор.
В ходе расследования установлены и новые пострадавшие. Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн. Сообщается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.
"Но это не конец работы. В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены уведомленными подозрениями. Если будут установлены другие причастные к этой схеме, каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом", — рассказывает Кравченко.
Скандал с Гусаковым
- Назарий Гусаков живет со спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Эта болезнь поражает мышцы, отвечающие за функции дыхания, глотания, держание головы. Она требует постоянного лечения, которое стоит очень дорого.
- Деньги на препараты Гусакову помогали собирать всей страной, пока не выяснилось, что с июня 2024 года мужчина получал это лекарство безвозмездно за счет бюджета Львова. Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.
- На фоне обнародования этой информации украинцы потребовали отчетов о расходах донатов, но мужчина отказал. Затем Гусаковым заинтересовались правоохранители, которые подозревают, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.
- Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.
- Первое подозрение в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины) Гусакову вручили в июле 2025 года.
- При этом в июне 2025 года стало известно, что Гусаков уехал из Украины. Как сообщил тогда президент Зеленский, мужчина пересек границу еще 13 июня, а подозрение получил в июле. В конце июня 2025 года появилась информация, что полиция проводит обыски в квартирах блогера на фоне подозрения в мошенничестве. Правоохранители также проверяли его родственников, друзей и знакомых. Уже в июле 2025 года выяснилось, что блогер находился в Италии на лечении.
- 25 марта 2026 года генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что Гусакову изменили подозрение после его возвращения в Украину из Италии, где он проходил лечение.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Гусаков предлагал женщинам "содержание в обмен на секс". В основном это были женщины с маленькими детьми.