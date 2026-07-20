Еще одно подозрение за миллионы на СМА: в скандальном деле Назария Гусакова новый поворот

В ходе расследования установлены и новые пострадавшие

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Львовский блогер Назарий Гусаков, который стал фигурантом громкого скандала из-за подозрения в мошенничестве, получил новое подозрение от правоохранителей. Теперь он также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. По данным следствия, средства, которые люди переводили в надежде спасти жизнь Гусакову, в дальнейшем "прокручивались" через целую систему махинаций:

перевод денег на криптовалютные сервисы Binance и WhiteBIT;

распределение более чем на 1 170 банковских карт других лиц;

конвертация в криптовалюту;

перевод на многочисленные криптокошельки.

Назарий Гусаков

"Все это, по версии следствия, должно было усложнить установление происхождения средств и скрыть дальнейшее движение. Общий объем исследованных финансовых операций превышает 162,5 млн. грн. Эти обстоятельства подтверждены заключением судебной экспертизы", — отметил генпрокурор.

В ходе расследования установлены и новые пострадавшие. Если во время сообщения о первом подозрении их было 34, то сегодня уже 96. Размер установленного ущерба вырос с 1,3 млн грн до более 2 млн грн. Сообщается, что подозреваемый сотрудничает со следствием, дает необходимые объяснения и полностью признает свою вину в инкриминируемых преступлениях.

"Но это не конец работы. В отдельном уголовном производстве мы продолжаем устанавливать полный маршрут движения средств, всех лиц, которые могли участвовать в финансовых операциях, а также фактических пользователей криптовалютных кошельков, через которые проходили деньги. Проверяются и другие финансовые операции, которые пока не охвачены уведомленными подозрениями. Если будут установлены другие причастные к этой схеме, каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом", — рассказывает Кравченко.

Скандал с Гусаковым

Назарий Гусаков

Назарий Гусаков живет со спинальной мышечной атрофией (СМА) второго типа. Эта болезнь поражает мышцы, отвечающие за функции дыхания, глотания, держание головы. Она требует постоянного лечения, которое стоит очень дорого.

Деньги на препараты Гусакову помогали собирать всей страной, пока не выяснилось, что с июня 2024 года мужчина получал это лекарство безвозмездно за счет бюджета Львова. Для сбора средств через платформы PayPal и BuyMeACoffee использовалась информационная поддержка известных медийных лиц и инфлюенсеров.

На фоне обнародования этой информации украинцы потребовали отчетов о расходах донатов, но мужчина отказал. Затем Гусаковым заинтересовались правоохранители, которые подозревают, что собранные средства могли использоваться не по заявленной цели, а на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и личные нужды.

Сам Назарий в комментарии Lviv.Media заявил, что не играет в азартные игры, однако ранее работал в букмекерской конторе и получал за это зарплату.

Первое подозрение в мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины) Гусакову вручили в июле 2025 года.

При этом в июне 2025 года стало известно, что Гусаков уехал из Украины. Как сообщил тогда президент Зеленский, мужчина пересек границу еще 13 июня, а подозрение получил в июле. В конце июня 2025 года появилась информация, что полиция проводит обыски в квартирах блогера на фоне подозрения в мошенничестве. Правоохранители также проверяли его родственников, друзей и знакомых. Уже в июле 2025 года выяснилось, что блогер находился в Италии на лечении.

25 марта 2026 года генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что Гусакову изменили подозрение после его возвращения в Украину из Италии, где он проходил лечение.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гусаков предлагал женщинам "содержание в обмен на секс". В основном это были женщины с маленькими детьми.