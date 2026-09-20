Когда распадется Россия и что к этому приведет: появился неожиданный прогноз

Причинами краха империи могут стать не только война и санкции

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Разговоры о возможном распаде России усилились на фоне затяжной войны против Украины, санкций и растущей нагрузки на российскую экономику. Однако определить, произойдет ли это вообще и когда именно, невозможно.

Об этом говорится в ответе модели искусственного интеллекта Gemini на вопрос "Телеграфа".

"Точную дату и сам факт гипотетического распада России предсказать невозможно, поскольку в современной политологии, истории и аналитике нет единого мнения на этот счет", — отметил цифровой разум.

По его оценке, существующие прогнозы во многом зависят от выбранной аналитической модели и политических взглядов их авторов. При этом можно выделить два основных сценария.

Сценарий распада или ослабления центральной власти

Некоторые политологи, аналитики и представители российской оппозиции допускают, что страна может столкнуться с деинтеграцией либо фактическим параличом федерального центра. К этому способно привести одновременное действие нескольких факторов:

Экономический и военный кризис. Продолжительная война, международные санкции и постепенное истощение ресурсов могут ослабить способность Москвы контролировать ситуацию в стране.

Усиление региональных противоречий. Разрыв между регионами, которые наполняют федеральный бюджет, и территориями, зависящими от дотаций, может увеличиваться. Дополнительным фактором остается национальная напряженность на Кавказе, в Поволжье и Сибири.

КПП между Чукоткой и Республикой Саха. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проблема передачи власти. Смена руководства РФ или конфликт внутри политической верхушки способны нарушить существующую вертикаль управления.

"Подобный сценарий наиболее вероятен не из-за одного конкретного события, а в случае совпадения экономического кризиса, военных неудач и борьбы за власть в Москве", — говорится в ответе Gemini.

Сценарий сохранения России в нынешних границах

В то же время многие международные эксперты и внешнеполитические институты считают полный распад РФ сравнительно маловероятным. Этому препятствуют несколько обстоятельств:

Сильная централизация. Регионы зависят от Москвы благодаря общей финансовой и налоговой системе, контролю силовых структур и управлению ключевой инфраструктурой.

Слабость региональных элит. В отличие от ситуации накануне распада СССР, нынешние руководители российских регионов встроены в федеральную систему и не имеют самостоятельных институтов, которые могли бы стать основой сепаратистских движений.

Наличие ядерного оружия. США, Китай и государства Европейского Союза могут быть не заинтересованы в неконтролируемом распаде России. Такой процесс создал бы угрозу распространения ядерного оружия, вооруженных конфликтов и масштабного гуманитарного кризиса.

"Даже серьезное ослабление федерального центра не обязательно приведет к официальному разделению страны. Россия может сохранить формальную целостность, но столкнуться с потерей управляемости и ростом самостоятельности регионов", — предположил ИИ.

Распад может произойти неожиданно

История Российской империи и Советского Союза показывает, что подобные процессы трудно привязать к конкретной дате. Империя распалась в 1917 году, а СССР прекратил существование в 1991-м — в обоих случаях этому предшествовал глубокий системный кризис.

"Распад крупных государств часто кажется маловероятным вплоть до момента, когда центральная власть уже не может удерживать прежнюю систему", — резюмировала нейросеть.

Таким образом, модель не назвала год возможного распада РФ. По ее оценке, решающим фактором станет не календарная дата, а способность российской власти одновременно справляться с войной, экономическими проблемами, конфликтами внутри элит и недовольством регионов.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал закон о масштабных санкциях против России. Это решение должно стать элементом комплексного давления на Москву.