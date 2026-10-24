"Иначе нас съедят". Главное из нового интервью Зеленского: о Starlink, Трампе и не только

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова остановить войну как можно скорее, но не согласится на признание оккупированных территорий российскими. Зеленский заявил об этом в интервью журналисту Джеймсу Лонгману.

"Телеграф" собрал основные заявления Зеленского из интервью для ABC News. Президент говорил об остановке войны, помощи США, ограничениях Starlink, и отношениях с президентом США Дональдом Трампом.

Ракеты Patriot от США

По словам Зеленского, за последние 90 дней Украина получила от США 24 ракеты для систем Patriot. Он подчеркнул, что это важно, ведь "каждую ракету тяжело найти".

В то же время, президент сравнил объемы поставок ракет Украине с их использованием на Ближнем Востоке. Он сказал, что только в первые дни войны в регионе было использовано около 2 тысяч Patriot, полученных от партнеров.

"Мы не плачем и не кричим, но это очень важно. Я только пытаюсь сказать, что каждая ракета имеет значение", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Ограничение работы Starlink в Украине

По словам Зеленского, Starlink продолжает работать, но в ограниченном виде. Он добавил, что SpaceX снизила скорость работы системы и владелец компании Илон Маск должен знать об этом.

"Я уверен, что Илон знает об этом сейчас, даже если раньше не знал. Он знает, потому что мы об этом говорим и многие люди в мире тоже говорят об этом", — отметил Зеленский.

Переговоры и позиция Украины

По словам президента, Украина готова к остановке боевых действий по нынешней линии столкновения. В то же время Киев не согласится на признание оккупированных территорий российскими. Он уточнил, что сейчас РФ контролирует 19,3% территории Украины.

О разговорах с Трампом и отношениях президента США с Владимиром Путиным

Сначала Зеленский назвал американцев "вежливыми", однако в ходе разговора уточнил, что имел в виду их осторожность. Журналист переспросил, считает ли он Трампа очень вежливым. На это Зеленский ответил: "Как вам угодно".

На вопрос, ощущает ли он предательство со стороны США, Зеленский ответил: "Это не поддержка".

На вопрос журналиста, что пошло не столько в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский ответил, что "дружить с Путиным" — это личное решение главы Белого Дома.

"Думаю, у них достаточно хорошие отношения", — сказал Зеленский.

Предположение, что именно глава России Владимир Путин мог попросить Трампа остановить предоставление разведданных Украине, Зеленский прокомментировал так: "Я надеюсь и верю, что нет".

"Мы никогда не будем устраивать политический театр в наших отношениях с американцами. Они должны знать наше отношение, а мы уважаем их отношение к нам. Как между друзьями, как в семье, нужно быть честными и не играть в игры. Я не играю в игры с Трампом. В этом моё отличие от Путина. Я прямой и честный", — объяснил президент.

Давление и резкая реакция Зеленского

Глава государства также объяснил, почему резко реагирует на давление и, по его словам, иногда может быть недостаточно вежливым.

"Украина не может позволить себе слабого президента сейчас. Возможно, после войны — любого… Но сейчас, если Украина хочет выжить, ей нужны сильная армия, сильный президент и сильный народ… Поэтому наша реакция такая жесткая. Поэтому на любое давление на меня я, конечно, буду отвечать. Потому что иначе нас съедят… России проще, потому что мы меньше… Но с нами, с народом Украины, всё не так просто. Поэтому иногда я, возможно, бываю не очень вежливым", — сказал Зеленский.

Как рассказывал "Телеграф", ранее Зеленский объяснил, возможна ли смена власти в России и почему, по его мнению, Путину оказалось мало самой РФ.