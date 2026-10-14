"Мы наблюдаем за тобой": Маску прилетело предупреждение из Европы из-за Starlink для ВСУ

Резонанс вышел далеко за пределы Украины

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Сообщения об ограничении работы Starlink для украинских военных вызвали реакцию политиков и обсуждение в западных СМИ. На фоне возможных последствий для ВСУ глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Илону Маску. Журналисты также отметили, насколько важна для Украины американская спутниковая связь.

Что сказал Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к Илону Маску после сообщений об ограничении работы Starlink для ВСУ. Польша финансирует спутниковую связь для Украины. Поэтому ситуация может повлиять на украинских военных и доверие европейских партнеров к компаниям американского предпринимателя.

"Эй, Илон Маск, большой человек, ты снова играешься в политику своими продуктами? Мы, твои европейские клиенты, наблюдаем за тобой", – написал Сикорский в соцсети X.

Пост Радослава Сикорского

Как отмечает "Европейская правда", обращение "большой человек" отсылает к прежней перепалке политика и предпринимателя. В 2025 году Маск назвал польского министра "маленьким человеком" во время спора о работе Starlink в Украине.

Как отреагировал Трамп

В опубликованных материалах нет прямого заявления президента США Дональда Трампа о введении ограничений Starlink для ВСУ. При этом он высказался о продолжении военной поддержки Украины и обмене разведывательной информацией.

13 октября Трамп заявил журналистам, что США продолжают передавать Киеву разведданные: "Мы помогаем им и делимся разведывательной информацией. Мы хотим, чтобы война закончилась". Об этом сообщает Reuters.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что Вашингтон усиливает давление на Киев и требует прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Трамп критиковал украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. Маск тоже выступил против таких ударов: в ответ на публикацию Белого дома с критикой действий Украины он написал в X, что Владимир Зеленский "зашёл слишком далеко".

Пост Илона Маска

Однако подтверждений того, что Трамп или его администрация потребовали от SpaceX ограничить работу Starlink, нет.

Что говорит Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск обратил внимание на публикации о развитии спутникового интернета Starlink. В них говорится о сотрудничестве компании с властями Вьетнама: сервис поможет обеспечить связью удалённые острова. Также аналитики прогнозируют, что за пять лет выручка Starlink может вырасти на 925%.

Об этом свидетельствуют публикации в соцсети X, которыми Маск поделился 14 октября.

Маск поделился сообщением аккаунта DogeDesigner о сотрудничестве правительства Вьетнама со Starlink. Проект предусматривает высокоскоростной доступ в интернет на удалённых островах, где подключение к традиционной инфраструктуре может быть затруднено.

Пост DogeDesigner

По опубликованным данным, пилотный проект предусматривает использование десяти терминалов Starlink. В сообщении также упоминаются три EPT, которые займутся развёртыванием оборудования и технической поддержкой. Шесть терминалов планируют разместить в Катхай, ещё четыре – в Батьлонгви.

Проект должен обеспечить стабильную связь в труднодоступных районах. Однако сама публикация в соцсети не подтверждает, что все терминалы уже установлены и работают.

Маск отдельно призвал пользователей попробовать интернет Starlink: "Попробуйте интернет Starlink!"

Маск отдельно призвал попробовать интернет Starlink

Что говорят в Украине

Советник президента Украины по вопросам военных технологий Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", сообщил, что ночью 14 октября SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения.

Пост Сергея "Флеша"

По его словам, ограничение затронуло военный пакет StarShield: порог установили на уровне 100 миль в час – около 161 км/ч. Бескрестнов утверждает, что украинские военные не получили предварительного предупреждения, из-за чего сорвались некоторые операции.

"Очевидно, что этот шаг не может быть случайным и связан с текущей политической ситуацией", – написал он.

Также "Флэш" добавил, что "Старлинк" используется в самом эффективном решении (перехватчике) для защиты нашего неба от реактивных "Шахедов".

"Фактически своими действиями партнеры избавляют нас от одного из немногих шансов на защиту страны от реактивных "Шахедов", — подытожил он.

Пост Сергея "Флеша"

Украинский волонтёр Сергей Стерненко также сообщил о перебоях и предположил, что SpaceX могла ввести ограничения по запросу администрации Трампа. Независимых доказательств этой версии пока нет.

По данным Reuters, в 7-м корпусе быстрого реагирования ВСУ заявили, что во время полётов беспилотников связь могла пропадать на 10–20 секунд. Перебои мешали управлять аппаратами и привели к отмене ряда миссий.

Пост Сергея Стерненко

Что пишут западные СМИ

Reuters сообщает, что ограничения затронули украинские военные беспилотники. По данным агентства, если аппарат двигался немного быстрее установленного порога, связь могла прерываться на 10–20 секунд. Из-за этого украинским подразделениям пришлось отменить некоторые миссии.

Агентство также отмечает, что ограничения появились на фоне давления Вашингтона на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Причины решения SpaceX пока неясны.

The Guardian обращает внимание на то, что перебои со связью совпали с усилением давления администрации президента США Дональда Трампа на Украину. Издание напоминает: Starlink играет важную роль в обеспечении связи между украинскими подразделениями и управлении беспилотниками. Газета также приводит предположение Сергея Стерненко о том, что ограничения могли ввести по запросу американской администрации. Независимых доказательств этой версии нет.

Financial Times пишет, что внезапные ограничения осложнили работу украинских военных на фронте, в том числе операции беспилотников и логистику. По данным издания, украинская сторона не получила предварительного предупреждения об изменениях.

Euronews сообщает, что произошедшее вызывает опасения из-за зависимости Киева от американской спутниковой инфраструктуры. Издание подчёркивает: доступ к Starlink потенциально может стать инструментом давления на Украину, однако подтверждений распоряжения Белого дома ввести ограничения нет.

Что известно об ограничениях

По словам Бескрестнова, SpaceX ограничила работу военного пакета StarShield при скорости движения более 100 миль в час – около 161 км/ч. Украинские Силы обороны не получили предварительного уведомления, что привело к срыву ряда операций. Советник предположил, что решение может быть связано с текущей политической ситуацией.

На момент публикации в упомянутых материалах SpaceX или Илон Маск публично не объяснили причины ограничений. Связь решения с политическим давлением также не подтверждена.

Западные СМИ сообщают о последствиях перебоев для украинских военных, а Сикорский публично обратился к Маску. Причины ограничений остаются неизвестными.

Почему потеря доступа к Starlink критична

Утрата спутникового интернета ударит по всей цепочке обмена данными – от получения разведывательного видео до передачи координат и приказов. Подразделениям будет сложнее быстро сообщать об изменении обстановки, а командирам – согласовывать их действия. Острее всего это почувствуют там, где наземные сети уже разрушены.

Военные критически зависят от Starlink: сервис поддерживает многие ежедневные задачи. Чтобы заменить его, нужен другой канал, по которому можно передавать те же сообщения, карты и видео непосредственно на фронте. Такая связь должна работать под обстрелами и тогда, когда помехи мешают радиостанциям.

Как сообщал "Телеграф", 9 октября США согласились отменить часть санкций ради закупок российского дизельного топлива, тогда как Украина наносила удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре на фоне решения США. Этот контраст показывает, что решения Вашингтона способны менять внешнеполитический контекст действий Киева. Однако приведённые сведения не описывают объём американской военной помощи или обмена разведданными и потому не дают прямой оценки зависимости Украины от них.