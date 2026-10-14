SpaceX ограничила скорость Starlink для военных. Почему это большая проблема для Украины

Утром скорость, после которой связь начинает исчезать, составляет 60-70 км/ч

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В ночь на среду, 14 октября, компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink в Украине. Ограничение касается критически необходимой для работы операторов БПЛА военной версии Starlink под названием Starshield.

Как сообщает советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, в ночь на 14 октября SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Скорость работы StarShield ночью была установлена на уровне 100 миль в час (около 161 км/ч).

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", — пишет "Флэш".

Сергей Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко подтвердил ограничение работы терминалов Starlink. По его данным, в движении при скорости более 160 км/ч начала исчезать связь, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

Около 9:30 Стерненко написал, что военные сообщают, что для наших операторов были усилены ограничения по использованию терминалов Starlink. Скорость, после которой связь начинает исчезать – 60-70 км/ч.

Он добавил, что обычные терминалы спутниковой связи работают. Стерненко предположил, что, вероятно, компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

"Как и просил Трамп, Украина не атаковала последние дни российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру в целом. Но Трамп искал любой возможности ударить по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы придерживались его требований. частичные, но ограничения в работе Starlink”, — пишет Стерненко.

Значение Starlink для ВСУ

Starlink обеспечивает украинским военным доступ в интернет на участках фронта, где нет мобильной связи или повреждены кабельные сети. Подразделения обмениваются данными, командиры координируют действия, а разведчики передают сведения о противнике. Если Starlink отключить, часть этих процессов сразу остановится или усложнится.

Starlink – система спутникового интернета компании SpaceX. Наземный терминал соединяется со спутниками на низкой околоземной орбите и через них предоставляет доступ в интернет. Поэтому подразделению не нужна рядом уцелевшая мобильная башня, чтобы передавать данные.

"Старлинк" на фронте. Фото: УП

На фронте это особенно важно из-за разрушения обычной инфраструктуры. Россия атакует башни мобильной связи и кабельные линии, а уцелевшие сети могут быть перегружены. Спутниковый канал помогает подразделениям сохранять управляемость в таких условиях.

Прежде всего, Starlink позволяет своевременно передавать нужную информацию. Военные пользуются Интернетом в окопах, командных пунктах и отдаленных населенных пунктах, где обычные сети недоступны.

Одно из главных направлений использования Starlink – обмен разведывательными данными. Через систему передают видео с беспилотников в реальном времени. Военные видят позиции противника и могут отправить координаты артиллерии. Starlink также обеспечивает связь между подразделениями и командованием. Через спутниковый Интернет передают текстовые сообщения, карты и приказы.

Почему потеря доступа к Starlink критична

Утрата спутникового интернета ударит по всей цепочке обмена данными – от получения разведывательного видео до передачи координат и приказов. Подразделениям будет сложнее быстро сообщать об изменении обстановки, а командирам – согласовывать их действия. Острее всего это почувствуют там, где наземные сети уже разрушены.

Военные критически зависят от Starlink: сервис поддерживает многие ежедневные задачи. Чтобы заменить его, нужен другой канал, по которому можно передавать те же сообщения, карты и видео непосредственно на фронте. Такая связь должна работать под обстрелами и тогда, когда помехи мешают радиостанциям.

Как сообщал "Телеграф", Илон Маск, владелец компании SpaceX, принадлежащий Starlink, на днях поддержал президента США Дональда Трампа в его "наездах" на президента Украины Владимира Зеленского. Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко".