Укр

SpaceX ограничила скорость Starlink для военных. Почему это большая проблема для Украины

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Силы Обороны очень зависят от "Старлинка" Новость обновлена 14 октября 2026, 11:07
Силы Обороны очень зависят от "Старлинка". Фото Коллаж "Телеграф"

Утром скорость, после которой связь начинает исчезать, составляет 60-70 км/ч

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В ночь на среду, 14 октября, компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink в Украине. Ограничение касается критически необходимой для работы операторов БПЛА военной версии Starlink под названием Starshield.

Как сообщает советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов, в ночь на 14 октября SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения. Скорость работы StarShield ночью была установлена на уровне 100 миль в час (около 161 км/ч).

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, и это привело к срыву ряда миссий. Очевидно, что это действие не может быть совпадением и связано с текущей политической ситуацией", — пишет "Флэш".

Сергей Бескрестнов
Сергей Бескрестнов. Фото: facebook.com/Serhii.Flash

Бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко подтвердил ограничение работы терминалов Starlink. По его данным, в движении при скорости более 160 км/ч начала исчезать связь, из-за чего был сорван ряд важных миссий.

Около 9:30 Стерненко написал, что военные сообщают, что для наших операторов были усилены ограничения по использованию терминалов Starlink. Скорость, после которой связь начинает исчезать – 60-70 км/ч.

Он добавил, что обычные терминалы спутниковой связи работают. Стерненко предположил, что, вероятно, компания "SpaceX" прибегла к таким мерам по запросу администрации президента США Дональда Трампа.

"Как и просил Трамп, Украина не атаковала последние дни российские нефтеперерабатывающие заводы и энергетическую инфраструктуру в целом. Но Трамп искал любой возможности ударить по нашей обороноспособности, и он это сделал, несмотря на то, что мы придерживались его требований. частичные, но ограничения в работе Starlink”, — пишет Стерненко.

Значение Starlink для ВСУ

Starlink обеспечивает украинским военным доступ в интернет на участках фронта, где нет мобильной связи или повреждены кабельные сети. Подразделения обмениваются данными, командиры координируют действия, а разведчики передают сведения о противнике. Если Starlink отключить, часть этих процессов сразу остановится или усложнится.

Starlink – система спутникового интернета компании SpaceX. Наземный терминал соединяется со спутниками на низкой околоземной орбите и через них предоставляет доступ в интернет. Поэтому подразделению не нужна рядом уцелевшая мобильная башня, чтобы передавать данные.

Старлинк на фронте
"Старлинк" на фронте. Фото: УП

На фронте это особенно важно из-за разрушения обычной инфраструктуры. Россия атакует башни мобильной связи и кабельные линии, а уцелевшие сети могут быть перегружены. Спутниковый канал помогает подразделениям сохранять управляемость в таких условиях.

Прежде всего, Starlink позволяет своевременно передавать нужную информацию. Военные пользуются Интернетом в окопах, командных пунктах и отдаленных населенных пунктах, где обычные сети недоступны.

Одно из главных направлений использования Starlink – обмен разведывательными данными. Через систему передают видео с беспилотников в реальном времени. Военные видят позиции противника и могут отправить координаты артиллерии. Starlink также обеспечивает связь между подразделениями и командованием. Через спутниковый Интернет передают текстовые сообщения, карты и приказы.

Почему потеря доступа к Starlink критична

Утрата спутникового интернета ударит по всей цепочке обмена данными – от получения разведывательного видео до передачи координат и приказов. Подразделениям будет сложнее быстро сообщать об изменении обстановки, а командирам – согласовывать их действия. Острее всего это почувствуют там, где наземные сети уже разрушены.

Военные критически зависят от Starlink: сервис поддерживает многие ежедневные задачи. Чтобы заменить его, нужен другой канал, по которому можно передавать те же сообщения, карты и видео непосредственно на фронте. Такая связь должна работать под обстрелами и тогда, когда помехи мешают радиостанциям.

Как сообщал "Телеграф", Илон Маск, владелец компании SpaceX, принадлежащий Starlink, на днях поддержал президента США Дональда Трампа в его "наездах" на президента Украины Владимира Зеленского. Маск написал, что Зеленский "зашел слишком далеко".

Теги:
#Связь #Фронт #Сергей Стерненко #ВСУ #Starlink #Сергей Бескрестнов