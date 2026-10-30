Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, экссоветник главы Министерства внутренних дел о последствиях излома крупнейшей в мире криптобиржи Binance:

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Взлом криптобиржи Binance. Как это отразится на Украине?

По меньшей мере 6,5 млн украинцев являются владельцами криптовалют.

29–30 октября 2026 года биржа начала расследовать масштабную хакерскую атаку и временно остановила депозиты и вывод средств. Считается, что атака затронула активы на 6,3 млрд долларов

Binance в цифрах:

335 млн пользователей

$162,8 млрд активов

$34 трлн оборота

По спотовому обороту в декабре 2025 года: 38% мировой торговли криптой, что в четыре раза больше ближайшего конкурента.

Само сочетание около 40% спотового рынка, сотен миллионов зарегистрированных пользователей и более $160 млрд активов на хранении объясняет, почему проблемы Binance способны стать системным кризисом для криптоиндустрии.

Юридическая структура

Binance – это фактически международная группа юридических лиц, работающих под одним брендом, а не одна компания, зарегистрированная в одной стране. Но есть нюанс: это не обязательно классический холдинг с прозрачной структурой собственности и единственной материнской компанией.

Если возникает большой ущерб (как сейчас), нельзя автоматически сказать, что все компании Binance солидарно отвечают за него.

Поэтому для пользователя особенно важно посмотреть в условиях аккаунта, какое именно юридическое лицо Binance является его контрагентом. Это гораздо важнее, чем просто знать, что бренд Binance связан с Кайманами или Абу-Даби.

Когда мы сможем сделать первые выводы о сценариях?

24–72 часа, но уверенно оценить риск системного кризиса — скорее несколько дней или неделя.

По состоянию на утро 30 октября расследование продолжается. Binance оценивает влияние инцидента в $6,3 млрд, сообщает о замораживании около $3 млрд активов и обещает покрыть потери. Reuters также приводит оценку Chainalysis: по меньшей мере $5,912 млрд были похищены, хотя окончательный масштаб и механизм еще уточняются.

Первый сигнал — возобновление нормальной работы: откроют ли депозиты и вывод и восстановится ли нормальная работа биржи.

Появятся ли новые данные о движении активов злоумышленника. Это покажет, удалось ли локализовать техническую проблему. Но даже восстановление вывода еще не доказывает полной платежеспособности. Об этом можно будет говорить раньше чем за 7-8 дней.

Как это отразится на Украине?

Согласно разным данным 6,5-7 млн украинцев имеют средства в крипте. При этом нельзя автоматически переносить оценку 6,5 млн. на количество потенциально пострадавших от Binance.

Часть людей держит крипту в личных кошельках, часть – на других биржах, часть вообще не имеет значительных остатков.

Для оценки украинского риска наиболее важна цифра, которой не хватает цифра — какая доля украинских криптосбережений приходится на централизованные биржи, и какая именно на Binance.

Без нее можно оценить масштаб распространения криптовалют в Украине, но не реальный объем потенциальных потерь украинцев в этом инциденте.

В то же время мы можем утверждать, что большая часть теневых схем, связанных с коррупцией, отмыванием и выводом средств, идет именно через крипту. И пока заменителя этому нет.

В целом, если ситуация пойдет по худшему сценарию потери понесут несколько миллионов украинцев. Также, очевидно, будут изменяться коррупционные схемы.

Источник: пост Вадима Денисенко в Facebook