Шоу состоится в любом случае: команда Усика нашла замену для Фьюри на 18 мая

За неявку на вечер бокса Фьюри могут наказать

Для украинского чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика нашли еще одного вероятного соперника. Если 18 мая на бой за звание абсолютного чемпиона мира не выйдет Тайсон Фьюри, то украинец подерется против Филипа Хрговича из Хорватии.

Об этом сказал представитель тренерского штаба украинца Сергей Лапин. Его слова приводит Manchester Evening News.

Лапин подчеркнул, что большой вечер бокса в Эр-Рияде состоится в любом случае. Если же Усик или Фьюри не явятся на поединок, то они должны будут заплатить по 10 миллионов долларов штрафа.

"Надеюсь, Усик получит шанс свести счеты с Фьюри 18 мая, но если он продолжит уклоняться, то у нас в соглашении есть пункт о замене Фьюри на Филипа Хрговича. Хргович – запасной соперник, поэтому шоу продолжится независимо от того, появится ли Фьюри на ринге. Если Фьюри наконец осмелится выйти на ринг 18 мая, то для него это будет страшный сон, он никогда в жизни не боксировал с боксером такого уровня", – сказал тренер.

Что касается Хрговича, то он провел на профессиональном ринге 17 поединков и ни разу не проиграл. На его счету 14 побед нокаутом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Тайсон Фьюри получил рассечение во время спарринга с хорватским супертяжем.