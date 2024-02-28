Шоу відбудеться у будь-якому випадку: команда Усика знайшла заміну для Ф’юрі на 18 травня

За неявку на вечір боксу Ф’юрі можуть покарати

Для українського чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика знайшли ще одного ймовірного суперника. Якщо 18 травня на бій за звання абсолютного чемпіона світу не вийде Тайсон Ф’юрі, то українець поб’ється проти Філіпа Хрговича з Хорватії.

Про це сказав представник тренерського штабу українця Сергій Лапін. Його слова наводить Manchester Evening News.

Лапін підкреслив, що великий вечір боксу в Ер-Ріяді відбудеться у будь-якому разі. Якщо ж Усик або Ф’юрі не з’являться на поєдинок, то вони мають заплатити по 10 мільйонів доларів штрафу.

"Сподіваюся, Усик отримає шанс звести рахунки з Ф'юрі 18 травня, але якщо він продовжить ухилятися, то у нас в угоді є пункт про заміну Ф'юрі на Філіпа Хрговича. Хргович – запасний суперник, тож шоу продовжиться незалежно від того, чи з'явиться Ф'юрі на рингу. Якщо Ф'юрі нарешті наважиться вийти на ринг 18 травня, то для нього це буде страшний сон, він ніколи в житті не боксував із боксером такого рівня", — сказав тренер.

Щодо Хрговича, то він провів на професійному рингу 17 поєдинків і жодного разу не програв. На його рахунку 14 перемог нокаутом.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Тайсон Ф’юрі отримав розтин під час спарингу з хорватським боксером.