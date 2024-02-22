Как сэкономить средства на электроэнергии и заплатить меньше за коммуналку: это приятно удивит

Но этот способ подойдет не всем

С 1 марта украинцы могут получить 50% скидку на электроэнергию. Для этого нужно перейти на двухзонный счетчик, который позволит платить за потребление в ночное время только 1,32 грн/кВт-час вместо 2,64 грн/кВт-час днем,

Эта скидка станет настоящим спасением семейного бюджета. Об этом сообщает Днепровская советчица.

Как работает счетчик

Прибор делит сутки на два периода:

День: с 7:00 до 23:00 – тариф 2,64 грн /кВт-час.

Ночь: с 23:00 до 7:00 – тариф 1,32 грн /кВт-час.

Как перейти на двухзонный тариф

Обратитесь в ваш региональный облэнерго. Напишите заявление на установку двухзонного счетчика. Оплатите услугу по замене и установке нового устройства.

Достоинства двухзонного тарифа

Экономия средств: платите за ночное потребление вдвое меньше.

Равномерное распределение нагрузки на энергосистему: использование энергоемких приборов ночью снижает нагрузку на сеть в пиковые часы.

Экологичность: ночное потребление электроэнергии стимулирует использование возобновляемых источников энергии.

Кому подойдет двухзонный тариф

Тем, кто многое потребляет электроэнергию: владельцам электроотопления, бойлеров, кондиционеров.

Тем, кто может перенести использование энергоемких приборов на ночь: стиральные машины, посудомоечные машины.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы могут получить скидку на газ. В "Нефтегазе" назвали условие.