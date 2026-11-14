Один сломанный зонт может спасти другой: какие детали оставить для ремонта

Перед повторным использованием важно оценить состояние деталей и совместимость креплений

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

У сломанного зонта стоит сохранить целые спицы, центральный стержень, исправный подвижный механизм, наконечники, ручку и пластиковые соединители. Даже с порванным куполом он может стать источником запчастей для другого зонта.

Какие элементы понадобятся для такого ремонта и на что обратить внимание перед заменой, рассказывает "Телеграф". Выбирать запасные детали нужно с учетом их состояния, размеров и способа крепления к конструкции.

Спицы и наконечники для купола

Металлические спицы – одни из самых полезных деталей для повторного использования. Если зонт вывернуло ветром, некоторые из них могут остаться неповрежденными. Такие элементы можно снять, чтобы заменить сломанные в другом зонте. Важно, чтобы совпадали длина, форма и крепление: похожего внешнего вида для этого недостаточно.

Стоит оставить и наконечники спиц – небольшие пластиковые или металлические детали, которые удерживают ткань купола на концах каркаса. Они часто остаются целыми даже после серьезной поломки зонта. Такой наконечник заменит потерянный или поврежденный, если подойдет к соответствующей спице.

Для замены важно, чтобы деталь подходила к зонту способом крепления Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Центральный стержень и ручка

Металлическая трубка между ручкой и верхней частью зонта также может пригодиться для ремонта. Центральный стержень имеет смысл сохранить, если он ровный, без трещин и повреждений от коррозии. Погнутый элемент для такой замены не подходит, даже если остальные его части выглядят целыми.

Ручку можно оставить отдельно, если каркас уже сломан, а она не повреждена. Особенно полезны будут удобные эргономичные ручки с винтовым или другим разборным соединением со стержнем. Перед заменой нужно сопоставить именно способ крепления: от него зависит, удастся ли установить ручку на другой зонт.

Целую ручку с разборным соединением можно сохранить отдельно от поврежденного каркаса Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Подвижный механизм и пластиковые соединители

Для ремонта могут понадобиться бегунок, фиксаторы и пружинные элементы – части, благодаря которым зонт открывается, закрывается и удерживается в нужном положении. Сохранять стоит только исправные элементы механизма. Перед повторным использованием проверяют, нет ли заеданий и деформированных частей. Одного лишь отсутствия видимой поломки здесь недостаточно: важно, как деталь работает.

Не стоит обходить вниманием и мелкие пластиковые фиксаторы и соединители. Они скрепляют спицы между собой или присоединяют их к центральному механизму, поэтому поломка даже одного такого элемента может помешать пользоваться зонтом. Для замены подойдут детали без трещин и утраты прочности. Поврежденный пластик оставлять в качестве запасной части нет смысла.

Как сообщал "Телеграф", у сломанного зонта могут остаться целая ткань, ручка или неповрежденный каркас.