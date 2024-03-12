Один город выплачивает экстренную помощь: кто из украинцев получит почти 11 тысяч гривен
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Обратиться необходимо в главный офис организации
Благотворительный фонд Каритас продолжает выплаты украинцам в определенных городах. С 14 марта эта организация будет проводить регистрацию на экстренное помощь в Запорожье.
Как говорится на сайте "На Пенсии", эта выплата будет производиться в рамках проекта "Экстренная денежная помощь в Украине" за счет Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, "Швейцарская Солидарность", Каритас Швейцарии. Размер начисления составляет 10800 гривен.
Кто имеет право на денежную помощь
Выплата в сумме 10 800 будет предназначена для каждого члена семьи до четырех человек единовременно и будет производиться по 3 600 в течение 3 месяцев.
Категории лиц, которые получат деньги:
- ВПЛ, выехавшие с места постоянного проживания в течение последнего месяца;
- жители 15-километровой зоны от линии фронта;
- украинцы, пострадавшие от российских обстрелов и имеющие на это подтверждающие документы.
Следует отметить, что главное условие для выплаты — если семья раньше не получала помощи от других организаций.
Категория уязвимости:
- лица с ограниченными возможностями или тяжелым заболеванием,
- люди старше 55 лет, не имеющие поддержки родных;
- родители-одиночки или опекуны детей младше 18 лет;
- семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;
- беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.
Доход:
- домохозяйства, потерявшие источник дохода,
- семьи со среднемесячным доходом менее 6 318 гривен на каждого.
Список необходимых документов
Для регистрации необходимо предоставить следующие оригиналы документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- ИНН каждого члена семьи;
- справка ВПЛ каждого члена семьи или справка от местной администрации о проживании в 15-км зоне от военных действий;
- справка о доходах.
- справка по банковскому счету IBAN;
- документы, подтверждающие критерий уязвимости.
Как лицам получить выплату
Заявителю необходимо обратиться в офис Каритаса по адресу Запорожье, ул. Семафорная, 8. Если у вас возникнут вопросы, можно позвонить по номеру 050 322 46 00.
Если заявление будет одобрено, то лицо держит SMS-сообщение с результатом.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из лиц повезет с денежной выплатой от 300 до 3 тысяч гривен.