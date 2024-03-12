Один город выплачивает экстренную помощь: кто из украинцев получит почти 11 тысяч гривен

Обратиться необходимо в главный офис организации

Благотворительный фонд Каритас продолжает выплаты украинцам в определенных городах. С 14 марта эта организация будет проводить регистрацию на экстренное помощь в Запорожье.

Как говорится на сайте "На Пенсии", эта выплата будет производиться в рамках проекта "Экстренная денежная помощь в Украине" за счет Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, "Швейцарская Солидарность", Каритас Швейцарии. Размер начисления составляет 10800 гривен.

Кто имеет право на денежную помощь

Выплата в сумме 10 800 будет предназначена для каждого члена семьи до четырех человек единовременно и будет производиться по 3 600 в течение 3 месяцев.

Категории лиц, которые получат деньги:

ВПЛ, выехавшие с места постоянного проживания в течение последнего месяца;

жители 15-километровой зоны от линии фронта;

украинцы, пострадавшие от российских обстрелов и имеющие на это подтверждающие документы.

Следует отметить, что главное условие для выплаты — если семья раньше не получала помощи от других организаций.

Категория уязвимости:

лица с ограниченными возможностями или тяжелым заболеванием,

люди старше 55 лет, не имеющие поддержки родных;

родители-одиночки или опекуны детей младше 18 лет;

семьи с тремя или более детьми младше 18 лет;

беременные женщины или матери с детьми младше 3 лет.

Доход:

домохозяйства, потерявшие источник дохода,

семьи со среднемесячным доходом менее 6 318 гривен на каждого.

Список необходимых документов

Для регистрации необходимо предоставить следующие оригиналы документов:

документ, удостоверяющий личность;

ИНН каждого члена семьи;

справка ВПЛ каждого члена семьи или справка от местной администрации о проживании в 15-км зоне от военных действий;

справка о доходах.

справка по банковскому счету IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости.

Как лицам получить выплату

Заявителю необходимо обратиться в офис Каритаса по адресу Запорожье, ул. Семафорная, 8. Если у вас возникнут вопросы, можно позвонить по номеру 050 322 46 00.

Если заявление будет одобрено, то лицо держит SMS-сообщение с результатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из лиц повезет с денежной выплатой от 300 до 3 тысяч гривен.