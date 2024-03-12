Автоматическую надбавку к пенсии выплатят в 9 областях: кому начислят помощь

Если пенсионер перестает отвечать условиям, то начисление прекращается

Пенсионеры в Украине, проживающие на территориях активных боевых действий, получат денежную помощь ООН. Такое начисление будет производиться автоматически.

Список получателей помощи будет определяться с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Кому предоставляется дополнительная денежная помощь

Выплату производят пожилым лицам, отвечающим следующим условиям:

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленным законодательством);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и/или пособий на жительство внутренне перемещенным лицам.

В каких областях выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от КПН ООН будет для пенсионеров, проживающих в регионах активных или возможных военных действий:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Луганской;

Николаевской;

Сумской;

Харьковской;

Херсонской;

Черниговской области.

Как будет поступать выплата

В ПФУ отметили, что помощь будет перечисляться на банковскую карту для лиц, получающих таким же образом пенсию.

Если пенсионер получает выплату через АО Укрпочта, то помощь будет поступать на отделение почты.

"Период, в течение которого предоставляется ежемесячное дополнительная помощь от ВПП ООН, зависит от финансирования проекта", — отметили на вебпортале.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кому из пожилых лиц выплатили надбавку к пенсии в сумме 3 тысяч гривен в марте.