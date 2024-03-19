Будем ли платить больше? Названы тарифы на газ в Украине с 1 апреля

Что будет с тарифами на газ в середине весны по областям Украины

Стали известны тарифы на поставку и распределение газа в Украине, которые будут в Украине с апреля. До окончания отопительного сезона цены обещают не менять.

В Украине действует мораторий на повышение стоимости голубого топлива. Так, минимум до 30 апреля тарифы на газ для населения останутся неизменными.

Большая часть потребителей в Украине покупает газ у "Нафтогаза", который является самым крупным поставщиком. Компания предлагает тариф 7,96 грн/кубометр. После начала полномасштабной войны эта сумма не менялась, даже несмотря на то, что рыночная стоимость услуги намного выше.

С 1 апреля,как и ранее, цена кубометра будет варьироваться в пределах 7,7 и 9,99 грн. Сейчас самым минимальный тариф предлагает поставщик "Эру людям", а максимальный – "СветГаз".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что генеральный директор аналитического центра DiXi Grouр Елена Павленко объяснила, почему в Украине растут тарифы на коммуналку. По ее словам, энергетическому сектору необходимы средства. Брать их можно либо у населения, либо у бизнеса. Однако с последним возникают трудности.