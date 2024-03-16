Подорожание в два этапа: украинцев предупредили о росте тарифов на воду

Подорожание будет неравномерным

В Украине намечается повышение тарифов на воду для бытовых потребителей. Уже в апреле суммы в платежках могут вырасти на 12%, а с июля еще на 14%.

Как пишет ua-energy согласно постановлениям НКРЭКУ, тарифы будут расти неравномерно, а связано это будет с состоянием объектов водоснабжения в конкретной области или городе

К примеру, вода обойдется львовянам в 27,2 грн/м³, а жителям Кропивницкого дороже более чем в 2 раза – 61,72 грн/м³. При этом в Кропивницком вода может подорожать на 16 гривен, в то время как жители Черновцов увидят лишь "плюс" 40 копеек.

Повышение цен планируется в таких городах:

Киев,

Днепр,

Черкассы,

Никополь,

Хмельницкий,

Винница,

Ровно,

Бровары,

Ужгород,

Львов,

Тернополь,

Луцк,

Ивано-Франковск,

Черновцы,

Дрогобыч.

"Сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за убытков, высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло за собой отток кадров. Задолженность за электроэнергию водоканалов, достигшая 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, которая требует немедленного решения", – объяснил ситуацию президент Ассоциации Укрводоканалэкология Дмитрий Новицкий.

Напомним, в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.