Подорожание в два этапа: украинцев предупредили о росте тарифов на воду
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Подорожание будет неравномерным
В Украине намечается повышение тарифов на воду для бытовых потребителей. Уже в апреле суммы в платежках могут вырасти на 12%, а с июля еще на 14%.
Как пишет ua-energy согласно постановлениям НКРЭКУ, тарифы будут расти неравномерно, а связано это будет с состоянием объектов водоснабжения в конкретной области или городе
К примеру, вода обойдется львовянам в 27,2 грн/м³, а жителям Кропивницкого дороже более чем в 2 раза – 61,72 грн/м³. При этом в Кропивницком вода может подорожать на 16 гривен, в то время как жители Черновцов увидят лишь "плюс" 40 копеек.
Повышение цен планируется в таких городах:
- Киев,
- Днепр,
- Черкассы,
- Никополь,
- Хмельницкий,
- Винница,
- Ровно,
- Бровары,
- Ужгород,
- Львов,
- Тернополь,
- Луцк,
- Ивано-Франковск,
- Черновцы,
- Дрогобыч.
"Сектор сталкивается со значительными финансовыми трудностями из-за убытков, высокого уровня долгов населения и водоканалов перед кредиторами, а также из-за низкой заработной платы работников, что повлекло за собой отток кадров. Задолженность за электроэнергию водоканалов, достигшая 7,9 млрд грн, стала еще одной критической точкой, которая требует немедленного решения", – объяснил ситуацию президент Ассоциации Укрводоканалэкология Дмитрий Новицкий.
Напомним, в настоящее время в стране действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. В то же время, он не касается тарифов на электроэнергию и холодную воду.