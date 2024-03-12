"Болезненное решение": аналитик объяснила, почему в Украине растут тарифы на коммуналку

Тарифы нужно повышать постепенно

Несмотря на то, что повышение тарифов на коммунальные услуги достаточно болезненно для Правительства и населения, альтернатив нет. В деньгах нуждаются в большинстве секторов, но повышение цен должно быть постепенным.

Такое мнение высказала генеральный директор аналитического центра DiXi Grouр Елена Павленко. Об этом пишет Знай.UA.

"Энергетическому сектору нужны средства. Эти средства есть либо у бизнеса, либо у населения. Если заставлять бизнес платить больше, то это все равно вернется более высокими ценами на товары для населения. Поднимать тарифы — политически очень болезненное решение, но пока вряд ли есть другая альтернатива", — заметила Павленко.

По ее мнению, тарифы не должны резко повышаться. Другими словами, правительство должно объявить четкий план. Например, тарифы будут повышаться в течение следующих двух-трех лет, с определенной периодичностью и с конкретными темпами роста. Таким образом, каждый сможет сосчитать, сколько дополнительных расходов понесет домохозяйство.

"Если мы не даем потребителям выбор в виде рыночных цен, и доводим им до сведения регулируемый тариф, то мы должны дать потребителям другой выбор – как сделать так, чтобы сократить потребление и не платить больше в условиях более высоких тарифов. Это значит – массовые, очень доступны, простые программы по энергоэффективности и очень активная программа повышения осведомленности населения", — добавила Павленко.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине может вырасти стоимость коммунальных услуг, в частности тариф на электроэнергию. В марте в Украине действует тариф, установленный в июне 2023 года — 2,64 грн за киловатт-час.