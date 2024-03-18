С 1 апреля в Украине изменятся тарифы на свет: кому придется платить больше

Речь идет не обо всех потребителях

В Украине с 1 апреля будут введены новые тарифы на электроэнергию. Однако это касается только части потребителей.

Об этом сообщила компания-поставщик YASNO. Обновленные тарифы будут применяться только для небытовых потребителей.

В компании отметили, что тарифы на свет будут пересматриваться ежемесячно согласно методике НКРЭКУ. Новые тарифы учитывают различные компоненты, такие как цена на рынке электроэнергии, тарифы на услуги оператора системы распределения и передачи, а также услуги поставщика универсальной услуги.

В то же время стоит отметить, что бытовым потребителям можно не волноваться. Для них тариф остается неизменным – 2,64 грн/кВт-ч.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения еще не принято. Соответствующий проект пока даже не рассматривается.