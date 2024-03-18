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Многотарифный счетчик электроэнергии: чем это выгодно и как перейти на тариф

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Передача показаний счетчика своевременно возлагается на потребителя
Передача показаний счетчика своевременно возлагается на потребителя. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

С двухзонным или трехзонным тарифом можно заплатить за электроэнергию меньше

Счетчики электроэнергии регулярно нужно поверять и заменять при необходимости. Часто потребители задумываются, не нужно ли им из обычного счетчика переходить на многотарифный.

В ДТЭК объяснили, чем они отличаются и кому будет выгодно использовать многотарифные счетчики. В многотарифном счетчике расчет за потребленную электроэнергию в разное время суток может различаться почти вдвое.

Кому выгодны многотарифные зонные счетчики:

  • промышленным предпринимателям
  • пользователям, которые могут использовать или используют мощные электроприборы ночью, как электроотопление, бойлер, кондиционер
  • потребителям, использующим 500 кВт/ч и выше.

Различия трехзонного и двухзонного счетчика

Максимальная цена в двухзонном тарифе равна обычной стоимости электроэнергии. В трехзонном в пиковые часы электроэнергия стоит в половину дороже обычного тарифа. Это периоды с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Как перейти на расчет по нескольким зонам

Требуется многозонный счетчик. Если он есть – подается заявка на параметризацию. При отсутствии такого счетчика, его можно купить.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно передать показания счетчиков газа. Передавать их нужно в срок для корректных начислений.

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#Электроэнергия #Счетчик