Многотарифный счетчик электроэнергии: чем это выгодно и как перейти на тариф
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С двухзонным или трехзонным тарифом можно заплатить за электроэнергию меньше
Счетчики электроэнергии регулярно нужно поверять и заменять при необходимости. Часто потребители задумываются, не нужно ли им из обычного счетчика переходить на многотарифный.
В ДТЭК объяснили, чем они отличаются и кому будет выгодно использовать многотарифные счетчики. В многотарифном счетчике расчет за потребленную электроэнергию в разное время суток может различаться почти вдвое.
Кому выгодны многотарифные зонные счетчики:
- промышленным предпринимателям
- пользователям, которые могут использовать или используют мощные электроприборы ночью, как электроотопление, бойлер, кондиционер
- потребителям, использующим 500 кВт/ч и выше.
Различия трехзонного и двухзонного счетчика
Максимальная цена в двухзонном тарифе равна обычной стоимости электроэнергии. В трехзонном в пиковые часы электроэнергия стоит в половину дороже обычного тарифа. Это периоды с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.
Как перейти на расчет по нескольким зонам
Требуется многозонный счетчик. Если он есть – подается заявка на параметризацию. При отсутствии такого счетчика, его можно купить.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно передать показания счетчиков газа. Передавать их нужно в срок для корректных начислений.