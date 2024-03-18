С 1 апреля начнем платить больше: украинцев ждет повышение тарифов на воду

Повышение стоимости воды затронет 15 городов

В Украине ожидается повышение тарифов на воду в среднем на 12%. При том ждать его стоит уже с 1 апреля.

Как говорится в материале ua-energy, из-за плохого состояния водоснабжающей инфраструктуры в ряде городов НКРЭКУ решила поднять суммы в платежках и тем самым получить необходимые для обслуживания деньги.

При этом увеличение стоимости воды будет устанавливаться для каждого населенного пункта в индивидуальном порядке. Если для одних повышение стоимости будет на 40 копеек, то для других оно составить почти 7 гривен.

"Повышение цен планируется в таких городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч", — говорится в материале.

Эксперты напоминают, что в последний раз тарифы устанавливались еще в 2021 году, а потому сейчас они не актуальны. После этого органами центральной власти, правительством и Ассоциацией городов Украины был заключен меморандум, которым было установлено, что государство будет компенсировать разницу в тарифах, чтобы они не росли для людей.

Впрочем, со стороны государства ни единого платежа совершено не было, а потому водоснабжающие предприятия влезли в долги. Сейчас общая задолженность составляет более 2 млрд грн по воде и 36 млрд по теплу.

Как сообщалось ранее, с 1 апреля также будут пересмотрены тарифы на электричество. Однако платить больше придется лишь небытовым потребителям.