Какао становится "золотым": почему так и что будет с ценами на шоколад в Украине

Такие изменения точно повлияют на конечный продукт

Цены на какао достигли рекорда, ведь произошли подорожание топлива, сложные погодные условия и болезни на плантациях. В этом году этот товар вырос в стоимости почти на 100%.

Как говорится в CNBC, фьючерсы в мае 2023 выросли до 10 030 долларов США за метрическую тонну. Этот период стал первым, когда цена товара превысила отметку в 10 000 долларов.

Два крупнейших производителя, пострадавших от сильных дождей, сухой жары и болезней на плантациях — Кот-д’Ивуар и Гана. В этих странах выращивалось около 70% какао от мирового производства.

По данным Международной организации по производству какао (International Cocoa Organization), в конце 2023 года проливной дождь и распространение болезни черных стручков в двух странах повлияли на сельское хозяйство. Кроме того, на рост цен также повлияло осложнение поставок бобов в порт.

"Поскольку эти две ведущие страны-производители поставляют около двух третей мирового производства какао-бобов, любые изменения в их производстве, как правило, оказывают значительное влияние на рынок какао", — заявили в ICCO.

Согласно февральскому отчету ICO, доходы в порты Кот-д’Ивуара и Ганы упали на 28% и 35% в соответствии с началом сезона по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В то же время компания Hershey ожидает стабильного роста продаж в этом году из-за подорожания какао. Она сообщила о чистой прибыли в четвертом квартале 349 миллионов долларов. Эта сумма на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Если мы смотрим на эти рекордные цены на какао, это, конечно, динамичный рынок, и это вызов, но мы уже сталкивались с нестабильностью рынка и колебаниями затрат на производство", — сказала CNBC в феврале генеральный директор Hershey Мишель Бак.

Что говорят эксперты

Президент ассоциации Укркондпром Александр Балдынюк дал прогноз для "Телеграфа" и рассказал, что к концу лета ценник на шоколад в Украине может вырасти до 50 гривен за 85 граммов, а до конца года — 60-70 гривен.

Что касается импортного товара, тогда стоимость за 100 граммов летом будет составлять до 200 гривен, хотя уже сейчас цена колеблется в пределах 100-150 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой популярный продукт подорожал на 70 гривен всего за один месяц.