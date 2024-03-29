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Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Економічна правда

На показатели влияет макрофинпомощь

На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания, однако эксперт говорит, что такие изменения запланированы. На Пасху показатели американской валюты будут находиться в пределах 39-40 гривен.

Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала.

"К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке", — добавил эксперт.

А вот на межбанке сейчас продолжается затишье, говорит Лесовой, ведь рост курса не привел к увеличению спроса среди населения.

Как прогнозирует эксперт, накануне Пасхи (конец марта-апреле 2024 года), курс доллара на межбанке и наличном рынке будет находиться в пределах 39-40 гривен.

Курс доллара в Украине на 29 марта

По данным портала Минфин, в пятницу, 29 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,0 грн (покупка) и 39,50 (продажа). Наличный курс — 39,35 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему весной в Украине доллар может подешеветь.

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