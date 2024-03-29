Курс накануне Пасхи: что будет с долларом в конце марта и в течение апреля

На показатели влияет макрофинпомощь

На валютном рынке Украины продолжаются курсовые колебания, однако эксперт говорит, что такие изменения запланированы. На Пасху показатели американской валюты будут находиться в пределах 39-40 гривен.

Удорожание и удешевление наличного доллара находится в пределах созданной системы валютных колебаний. Об этом сообщил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала.

"К тому же макрофин, его объем, в меру "высвободил" регулятора: он имеет возможность к более вариативному курсовому поведению на межбанке", — добавил эксперт.

А вот на межбанке сейчас продолжается затишье, говорит Лесовой, ведь рост курса не привел к увеличению спроса среди населения.

Как прогнозирует эксперт, накануне Пасхи (конец марта-апреле 2024 года), курс доллара на межбанке и наличном рынке будет находиться в пределах 39-40 гривен.

Курс доллара в Украине на 29 марта

По данным портала Минфин, в пятницу, 29 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,0 грн (покупка) и 39,50 (продажа). Наличный курс — 39,35 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему весной в Украине доллар может подешеветь.