Доллар стабилизируется? Какого курса валют ждать в апреле

Минфинансов должно продать валюту, которая придет от ЕС

В апреле курс доллара на валютном рынке должен быть ниже 39 гривен. Эксперт прогнозирует, что американская валюта укрепится.

Как сообщил экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ICTV, источником, который обеспечит выплаты населению, будет макрофинансовая помощь. Коридор колебания курса доллара в апреле ожидается в пределах 38-39 гривен.

"Как только Министерство финансов продаст все те 4,6 млрд евро, что ему придут от Европейского Союза, Нацбанк немного укрепит. По крайней мере, в апреле ниже 39 гривен курс гривны будет. Коридор — 38-39 грн за доллар ", — сказал эксперт.

По его словам, в марте прошла индексация социальных стандартов, поэтому Украина не увидела инфляцию и доходы населения только выросли.

При этом источником выплат были не заработанные Украиной денежные средства, а макрофинансовая помощь, подчеркнул эксперт. Потому что сейчас, при полномасштабном вторжении Российской Федерации, все одолжённые у партнеров средства Украина тратит на социальные расходы.

Курс доллара в Украине на 28 марта

По данным портала Минфин, в четверг, 28 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,0 грн (покупка) и 39,49 (продажа). Наличный курс — 39,35 (покупка) и 39,45 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 39,22 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара до конца марта.