Весной доллар существенно подешевеет? Причины и прогноз эксперта

В марте доноры и кредиторы Украины активизировались

По прогнозам экспертов, в апреле курс доллара в Украине должен быть ниже 39 гривен. Это связано с денежными поступлениями в нашу страну от доноров и кредиторов.

У НБУ есть повод для спокойствия, говорится в статье "Телеграфа". На днях Украина получила крупные денежные поступления. Речь о первом транше 4,5 млрд евро по новой программе финансовой помощи Евросоюза, также Канада предоставила 1,5 млрд долларов. Совет директоров МВФ 21 марта завершил пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это — эквивалент около 880 миллионов долларов.

Суммарно речь идет о 7,5 млрд долларов. В апреле Европейская комиссия планирует выделить Украине два транша на сумму 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility. Рекордные международные финансовые вливания отразятся на макропоказателях.

"Для меня очевидно, что в конце марта будет, вероятно, новый рекорд в международных резервах НБУ, за месяц они вырастут с 37,1 млрд. до 42 млрд. долларов на конец апреля", — прогнозирует экономист Даниил Монин.

Он добавил, что это укрепит гривну. По прогнозам Монина, зависимости от политики НБУ, курс доллара может снизиться до 38,5-38,8. Однако произойдет это не в ближайшие дни: 29 марта в США – День ветерана, рынок не будет работать.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Военные скупают валюту? Что будет с долларом в ближайшее время и почему он так стремительно растет

Напомним, по прогнозам S&P Global Ratings, в 2024 году курс доллара в Украине может достигнуть 41 гривны, а в 2025 году – 43,8 гривны.