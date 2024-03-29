Сколько стоит доллар в киевских обменниках: курс валют 29 марта

В обменниках цены на иностранные деньги стали более стабильными

Доллар не поднялся до 40 гривен, как и прогнозировали эксперты на этой неделе. Американская валюта не изменилась в цене за сутки.

Евро тоже стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 29 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,22 грн

Евро (EUR): 42,36 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,89 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,38 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,40 грн

Евро (EUR): 42,88 грн

Злотый (PLN): 9,80 грн

Канадский доллар (CAD): 29,05 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,66 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках не изменился даже на копейку.

Покупка: 39,35 грн

Продажа: 39,45 грн

Ранее "Телеграф" писал, какой будет цена доллара в апреле. Минфин должен продать валюту, которая придет от Евросоюза.