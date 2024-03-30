Повышение соцвыплат с 1 апреля: кому из украинцев ждать улучшения

Минимальная зарплата с 1 апреля вырастет до 8 000 грн, что повлияет и на рост соцвыплат

В Украине после повышения пенсий в марте 2024 года могут вырасти и некоторые социальные выплаты. Это связано с увеличением минимальной заработной платы, которая уже с первого апреля составит 8000 грн вместо 7100 грн.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. По его данным, это уже второе повышение отмеченной базовой величины минимальной зарплаты в нынешнем году.

В первую очередь повышение выплат будет касаться некоторых 65-летних пенсионеров с длительным страховым стажем. А точнее 35 лет – для мужчин, и 30 лет – для женщин.

Согласно законодательству, минимальная пенсия для таких пенсионеров не может быть менее 40% от минимальной зарплаты. Потому эта категория украинцев должна получать не менее 3200 грн. В среднем указанные выплаты возрастут на 280 грн.

"Минимальная сумма декретных выплат в месяц не может быть ниже минимальной заработной платы, максимальная – не может превышать размер максимальной величины базы начисления единого взноса", — говорится в сообщении.

Рост выплат будет касаться, в первую очередь, отпусков и больничных, связанных с беременностью и родами. Также с 1 апреля традиционно вырастут пенсии у украинцев, на заслуженном отдыхе продолжающих работать.

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