Некоторые пенсионеры получат повышение в апреле: у кого вырастут выплаты

Есть определенные группы людей

Март отличился для пенсионеров индексацией их начислений В апреле также должно произойти повышение выплат для двух категорий украинцев.

Как сообщили в "Украинские новости", пенсии вырастут у лиц, если они родились до 1957 года, имеют достаточный стаж и получают пенсию ниже гарантированного уровня. А также украинцы, если они продолжают работать после выхода на пенсию.

Кто будет рассчитывать на увеличенные выплаты

С апреля пенсия повысится для тех, кто продолжает работу после выхода на пенсию.

Как говорится на сайте, в настоящее время в Украине насчитывается около 2,7 млн пенсионеров, которые продолжают иметь стаж, получая при этом пенсию. Согласно закону, перерасчет пенсии и зачисление стажа могут производиться только раз в 24 месяца. Поэтому с апреля будет произведен автоматический перерасчет пенсий находящимся на пенсии не менее двух лет и чьи пенсии не были перечислены в этот период.

В то же время на повышенные пенсии в апреле имеют право те, кто достиг 65-летнего возраста и выполняет условия выслуги лет. Для лиц в возрасте 65 лет и старше, имеющих 35 лет (мужчины) или 30 лет (женщины) стажа, законом гарантировано, что их пенсия будет составлять не менее 40% от минимальной заработной платы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из украинцев в апреле получит пенсию более 15 тысяч гривен.